¿Por qué en China le dan dos veces la bienvenida al año nuevo y cuándo será la próxima?

Cómo nació el festejo del año nuevo chino

Cuando el reloj marcó las 00:00 en varias partes del planeta celebraron de la llegada del Año Nuevo de acuerdo a lo que dicta su cultura. En China se observó un interesante show de fuegos artificiales pero no será el único momento en este 2025 en el que se produzca un evento similar, debido a que todavía resta el festejo del Año Nuevo chino.

Las imágenes difundidas exponen que en Pekín se decidió montar un gran espectáculo de luces sobre el cielo para darle la bienvenida al nuevo calendario. Una serie de combinaciones de colores que permitió observar un show que es único, porque en otras partes del planeta no se pudo apreciar semejante preparación.

"No podía esperarse menos de China. Qué lindo espectáculo de luces, aquel país es reconocido por tener los mejores fuegos artificiales del mundo", expresó Boris Esteban Bernal, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Aunque no se trata del único evento de este tipo que el gigante de Asia tiene preparado para sus habitantes porque dentro de poco habrá otro pero con ciertas diferencias.

¿Cuándo se celebra el Año Nuevo chino?

Lo primero a señalar es que esta festividad se encuentra relacionada con el calendario lunar, a diferencia de lo que sucede en una gran cantidad de países que se rigen por el calendario gregoriano. La fecha es una que va cambiando año tras otro, debido a que se encuentra sujeta al momento en el que aparece la segunda la nueva tras el solsticio de invierno en China.

"La variabilidad tiene que ver con el hecho de que la celebración se basa en el calendario lunisolar: cada mes lunar tiene una duración de unos 29,5 días, de tal manera que algunos meses tienen 29 días y otros 30", expresan desde el portal de Cultura del Gobierno nacional. Además, no hay una certeza de cuando se originó esta costumbre pero se cree que fue entre 1766 y 1122 antes de la era común. En este 2025, la fecha del Año Nuevo chino va a ser el miércoles 29 de enero.

¿Cuál fue el último país en recibir al 2025?

De acuerdo a los distintos husos horarios, los países van formando una fila para darle la bienvenida al cambio del calendario. En este 2025, y como sucedió en los anteriores, se tiene conocimiento que un pequeño atolón en el Océano Pacífico fue el último en llevar a cabo dicho festejo.

Es que las Islas Howland y Baker, que son propiedad de Estados Unidos, fueron los últimos puntos del planeta en celebrar la llegada del nuevo año debido a que cuentan con un huso horario de UTC -12. Además, se debe resaltar que se trata de un lugar que no posee habitantes pero de manera simbólica ocupa esta posición en el ranking.