¿Cuál es el secreto para armar un Vitel toné perfecto y que pocos saben?

Cómo preparar vitel toné

Al momento de prepara la cena de la Navidad, hay una receta que suele repetirse bastante en la mesa de los argentinos como es el caso del Vitel toné porque puede ser consumido de varias maneras. Uno que demanda una preparación bastante particular para llevar a cabo con el fin de poder disfrutar de un sabor único.

La tradición popular señala que con llegada de las fiestas, ya sea la de Navidad o la bienvenida al nuevo año, las mesas cuenta con un plato de Vitel toné listo para ser disfrutado por los presentes. Su elaboración incluye la presencia de un pedazo de lomo que se lo debe cocinar de una manera muy especial que demanda dejarlo cierta cantidad de horas en el fuego.

"A descansar en el caldo. Si compraron peceto al vacío, como fue mi caso, la pieza viene sucia. Recuerden quitarle la aponeurosis (telilla) a la carne para que no salga curvo y desgrasarla. No la pongan tal cual se la dan en la carnicería, salvo que su carnicero sea pundonoroso y haga el trabajo por ustedes. Como ya vimos el caldo debe tirar vapor, pero no hervir a borbotones", manifestó Pedro Lambertini, como figura su usuario de X (Ex Twitter).

Por lo general, se recomienda que la pieza de peceto debe ser de un kilo y medio, debido a que el paso de las horas provocará que pierda su tamaño de manera considerable. Además, es necesario recordar que una vez cocinado es importate dejarlo en reposo y luego cortarlo para terminar de elaborar el plato.

Receta para armar un Vitel Toné

1. Sellar el peceto en cada una de sus partes.

2. Colocar agua caliente, las verduras que pueden ser a gusto de quien lo arme, sal y dejar a hervir a fuego medio bajo.

3. Es importante recordar que la olla debe quedar semitapada.

4. Pasada las 2 horas, se retira el peceto y se lo manda a la heladera por un tiempo junto al caldo.

5. Mientras, se colocan las verduras en un recipiente y se mixea hasta que quede una pasta.

6. A la mezcla de las verduras, se le agrega crema y las alcaparras.

7. Se cortan las rodajas de peceto, se colocan en la fuente y luego se cubre con la mezcla.

Ingredientes para armar un Vitel toné

En lo que respecta a los ingredientes, se debe considerar lo siguiente para armar la receta

1 peceto de un kilo y medio

Verduras: cebolla, puerro y apio (queda a elección de quien arme el plato)

Sal gruesa a gusto

100 cc de crema

Alcaparras

Pimienta molida

Hay algunas recetas que recomiendan agregar anchoas o atún de lata al mix de verduras, crema y alcaparras pero no todos se encuentran a gusto con la mezcla de pescado y carne vacuna en un mismo plato. Por lo tanto, se recomienda considerar los gustos de los presentes y elaborar la salsa que mejor considerada se encuentre.