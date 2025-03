¿Cuál es el dólar de la suerte y cómo funciona?

Para qué sirve tener un dólar en la billetera

Hay creencias populares que se mantienen vivas en la población por la popularidad que gozan, además de que son transmitidas de generación tras otra. Una de ellas se encuentra vinculada con la idea de portar un billete de dólar estadounidense con el objetivo de llamar a las noticias que solo traen buena suerte.

Es bastante común escuchar la aplicación de determinadas costumbres vinculadas con la necesidad de obtener energías positivas que se lleven a cabo sin grandes explicaciones. Solo alcanza con reproducir un consejo que se encontró en las redes, que alguien hizo o simplemente mantener una actividad que se hace en la familia desde hace años sin cuestionamiento alguno.

"Hoy en Soy mi mamá: me puse a revisar unos papeles del año 2006 y me encontré plata", expresó Vero__te_, como figura usuario de X (Ex Twitter). La imagen muestra como un billete de cien dólares se encuentra conservado de gran manera en lo que pareciera ser un libro. De acuerdo a lo expresado, se lo habrá dejado allí para que recupere su forma y el paso del tiempo provocó que la usuaria no recuerdo dónde lo había colocado. Al punto que desconoció su existencia.

Esta idea de conservar los billetes de dólar es una que se mantiene y que se encuentra muy presente entre los argentinos. No solo porque se trata de dinero de gran valoración frente al peso, sino que en algunas partes es una buena forma de atraer a las noticias que son denominadas positivas. Por lo general, se recomienda llevar uno de dólar para generar prosperidad y obtener abundancia.

Otro detalle que se destaca es que no importa si se trata de un papel moneda de vieja circulación o es de los nuevos, sino que alcanza con que esté guardado. Está claro que la decisión de llevar un billete de la divisa extranjera queda a sujeto a una elección personal. Algunos prefieren que la misma quede en la casa e ir ahorrando para realizar una inversión grande como comprar un terreno, un hogar o un automóvil.

¿Cuál es la “planta del dólar” y dónde puede conseguirse?

Hay una tradición que aconseja regalar una planta muy particular a una persona que recién acaba de mudarse, ya sea porque encontró un nuevo hogar para alquilar o se trata de un lugar propio. Este objeto es una señal de deseo para que la prosperidad llegue a dicho lugar y que el dinero nunca se transforme en un problema, sino que permita desactivarlos ante cualquier necesidad.

La planta a regalar es Plectranthus o Hiedra Sueca, que tiene origen en África, debido a que la forma de sus hojas es similar al de una moneda. También se resalta el pigmento que le permite obtener un verde muy particular. Es una especie que debe cuidarla de los rayos solares, no quiere de iluminación directa y esto lo transforma en una ideal para colocar dentro del hogar. Además, se aconseja colocarlos en ciertos lugares cálidos para asegurar su existencia.