Atentado a Cristina Kirchner: Florencia Arietto lanzó una repudiable teoría en TN y aseguró que "es muy berreta todo"

Tras el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, Florencia Arietto habló en TN y puso en duda el ataque con un arma de fuego.

La dirigenta de Juntos por el Cambio Florencia Arietto banalizó el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. En la señal de cable opositora TN, la especialista en seguridad aseguró que no les cree "nada" al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y al kirchnerismo.

El atentado con un arma de fuego contra Cristina Kirchner conmociona a la política argentina, sin embargo, algunas figuras de la oposición llegan a ponerlo en duda. Tal es el caso de Arietto, quien esgrimió una bochornosa teoría en la pantalla de Todo Noticias. "No tengo información, todo lo que venga de Aníbal Fernández me da sospechas. Oh casualidad que estaba la Federal y pasó esto. Pero al margen de eso, si fuera real, que yo al kirchnerismo no le creo nada... si fuera real, todo el procedimiento está mal", apuntó Arietto mientras en pantalla se sucedían las imágenes del frustrado ataque.

No contenta con su primer juicio de valor, la dirigenta opositora, insistió: "Más allá de que al kirchnerismo y a Aníbal Fernández no les creo nada, esto que pasó, si es real, es una locura". Frente a la réplica de las conductoras Luciana Geuna y María Eugenia Duffard, que remarcaron la claridad de las imágenes y le consultaron si pensaba que era un montaje, Arietto planteó una insólita teoría: "Anteayer sacaron a la Policía de la Ciudad, ayer Máximo Kirchner dijo que iba a haber un peronista muerto a manos de la oposición y hoy sacan una pistola a la sien...".

"O es muy berreta todo o son todos muy inútiles los que rodean a Cristina", sentenció, frente a la incredulidad de las propias presentadoras de TN.

El video del atentado a Cristina Kirchner

Una persona disparó con un arma de fuego contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en las inmediaciones de Juncal y Uruguay. Así lo muestran varias imágenes tomadas por los canales de televisión que estaban registrando el momento en el que la vice llegaba del Senado y saludaba a los militantes que hace once días mantienen una vigilia en su casa.

Las imágenes muestran cómo una persona apuntó con un arma a menos de un metro de la cara de Cristina pero no salió ninguna bala. Como acto reflejo, Cristina se agachó y su custodia alejó a la persona que portaba el arma.

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a El Destape que la persona detenida se llama Fernando Sabak Montiel y tiene 35 años. Montiel también registra antecedentes de por portación de armas. La cartera de seguridad también confirmó que la persona detenida apuntó con un arma calibre 40.