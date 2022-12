Horóscopo semanal del 2 de enero al 8 de enero: predicción para tu signo

Horóscopo semanal del 2 de enero al 8 de enero: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 2 de enero al 8 de enero de 2022. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en varios sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Se acerca una semana muy prometedora en todo lo que tiene que ver con el disfrute, los momentos agradables y los vínculos. Un evento o una salida con tus seres queridos te alegrará los días. Cuidado con los gastos excesivos de dinero, podrías ponerte en deudas innecesarias. Color de la suerte: blanco.

Horóscopo semanal de Tauro

No te castigues pensando en todas las cosas que no lograste concretar en 2022 e intentá poner en foco en todos tus avances. Si te cuesta verlos, podés hacer una lista de tus logros y verás cuántos progresos tuviste. Enfocarte solamente en lo negativo o en lo que te hace falta no te hará bien. Color de la suerte: rojo.

Horóscopo semanal de Géminis

Esta semana te traerá momentos de mucha plenitud y paz con tu familia. Es momento de que disfrutes de las pequeñas cosas del día a día e intentes quitarte de la cabeza la rutina y las obligaciones. Tomar aire fresco es muy importante, asegurate de salir al aire libre al menos una vez al día y conectarte con la naturaleza para volver a vos. Color de la suerte: verde.

Horóscopo semanal de Cáncer

Puede que las cosas no hayan salido como tenías en mente. Quizás, en 2022 esperabas conseguir un trabajo o concretar un proyecto que todavía no se dio. No te preocupes, lo mejor está por llegar. No dejes de trabajar en tus metas, rodeate de personas con los mismos intereses y, sobre todo, cultivá tu paciencia. Todo llega en su debido momento. Color de la suerte: rosa.

Horóscopo semanal de Leo

No dejes que nada ni nadie te desanime esta semana ni apague tu fuego interior. Enero podría ser un mes de mucha diversión, momentos de alegría y de plenitud si te mentalizás para dejar atrás todo aquello que ya es parte del pasado. Vendrán nuevos momentos, nuevas personas y nuevos horizontes que te deslumbrarán. Color de la suerte: violeta.

Horóscopo semanal de Virgo

Cuidado con proponerte metas poco realistas para el 2023. Visualizar tus objetivos y tenerlos muy en claro es algo positivo, pero empezá dando pasos pequeños. Si te proponés metas inalcanzables, únicamente lograrás frustrarte y perder tu motivación. Algunas metas simples para este año pueden ser tan simples como hacer más deporte, comer más saludable y empezar una actividad diferente. Color de la suerte: azul.

Horóscopo semanal de Libra

Puede que esta semana enfrentes una pelea, tal vez con tu pareja, un amigo o un familiar. Tratá de no ponerte a la defensiva y de no dejarte llevar por el enojo, ya que podría empeorar la situación. Si esto sucede, lo mejor es que te retires de la escena y una vez que te tranquilices, le digas a la otra persona todo lo que sentís. Color de la suerte: amarillo.

Horóscopo semanal de Escorpio

Esta semana te llegará una sorpresa, un regalo o un llamado telefónico de una persona inesperada. Se acercan nuevas aventuras, nuevos desafíos y propuestas que no te esperabas. Mantenete abierto a ellas, este año podría ser muy diferente si estás dispuesto a salir de tu comodidad. Color de la suerte: negro.

Horóscopo semanal de Sagitario

Puede que te sientas estancado o que tengas que tomar una decisión muy importante. Tomate el tiempo que necesites para pensar, pero recordá que si posponés tus verdaderos deseos, tu rutina se puede volver insostenible. Hablo con tus amigos y familiares, puede que una mirada externa te ayude a decidirte. Color de la suerte: blanco.

Horóscopo semanal de Capricornio

Esta semana te sentirás con las energías renovadas, con una gran seguridad en vos mismo y una fuerza interior que te ayudará a sobrellevar cualquier adversidad. Aferrate a ese sentimiento y cada vez que te olvides de tu fortaleza, recordá que solamente necesitás confiar en vos. Color de la suerte: marrón.

Horóscopo semanal de Acuario

Puede que algo que creías bajo control se vea modificado. Puede tratarse de una reunión laboral, de un proyecto, de un viaje o incluso de un vínculo. No desesperes, confía en las herramientas que tenés para resolver problemas y recordá que es imposible tenerlo todo bajo control. Color de la suerte: celeste.

Horóscopo semanal de Piscis

Esta semana te invita a dejar de lado aquello que tenías planeado y darle lugar a la espontaneidad. Quizás sea el momento perfecto para hacer esa escapada con tu pareja o amigos. Arrancar el año dándole lugar al ocio te hará muy bien a la mente y disminuir el estrés. No olvides hacer actividad física y cuidar tu salud mental. Color de la suerte: fucsia.