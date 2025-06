¿Cuál es el signo zodiacal más peligroso? El ranking que sorprende

Recientemente, el interés por la conexión entre signos zodiacales y perfiles criminales creció después de que una nota de The New Yorker mencionó un supuesto análisis del FBI. Aunque ese informe no fue validado, impulsó a algunos entusiastas de la astrología a investigar más a fondo. Reda Wigle, periodista experta en horóscopo y crónica policial, se hizo eco de esta idea, investigó qué signos predominan entre los delincuentes más violentos y manipuladores de la historia. Así nació un ranking que sigue generando conversación.