¿Cómo hacer arroz con poca agua y que quede cremoso?

Cómo lograr un arroz cremoso con poca agua

Hay determinadas preparaciones que demandan una serie de trucos para obtener un estado ideal como es el caso del arroz y su cremosidad. A diferencia de lo que muchos acostumbran hacer, este punto se puede alcanzar con un poco de agua y así ir en sentido contrario de lo que comúnmente se suele recomendar. Aunque hay un secreto que es clave en estas elaboraciones.

Es necesario saber que existen varios tipos de grano de arroz y cada uno tiene un grado distinto de elaboración, porque no todos disponen de la misma cantidad de almidón. Esto es un punto clave al momento de cocinarlo, debido a que puede llegar a tener un menor o mayor cantidad de absorción. Algo que influye bastante si se quiere pensar en estado cremoso o no.

Cómo lograr un arroz cremoso con poca agua

"Arroz de enfermo. El típico arroz que te dan cuando te duele la panza", expresó Paulina Cocina en uno de sus videos en su canal de YouTube. Lo particular de esta preparación es que hace uso de una olla, un poco de aceite y luego suelta los granos en ella. La presencia del agua queda reservada para más adelante, después de que cada uno de los cereales se hayan transparentando y adquirido cierto brillo.

Luego, se agrega una pequeña taza de agua y se deja hasta que hierva. Una vez que se alcanza ese punto, se disminuye el fuego y se deja reposar pero con dos agregados como son la manteca y el queso fresco. También se podría sumar queso cremoso. Lo particular de esta receta se encuentra enfoca en el tipo y tamaño de arroz a utilizar, porque de lo contrario no tendría efecto lo mencionado.

¿Cómo el tamaño del arroz influye en su cocción?

Hay dos variedades que están presentes de gran manera en las góndolas de los supermercados y en los comercios de cercanía. Los paquetes suelen presentar aquellos que son largo fino y los que disponen de un tamaño corto o mediano. El sabor es idéntico, pero puede que cambie de acuerdo a la receta que se haga uso. No es el mismo trato en caso de que sea una receta que lo incluya como guarnición de una en la que está considerado como el atractivo del plato a servir en la mesa.

El arroz que tiene un grano largo es el que menos almidón dispone, pero no es aconsejable usar para que adquiera un punto cremoso. En ese caso, se tiene que utilizar el que es pequeño o mediano, debido a que necesita de una cocción prolongada y es necesario revolver de manera constante. También este segundo posee de mayor grado de absorción de los jugos.

Por otro lado, el arroz integral es el más sano, contiene de mayor cantidad de fibra pero no es aconsejable si se pretende elaborar un risotto. Lo mismo sucede con el grano parboli que es conocido por no pasarse y no pegarse a las superficies. Aunque cuenta con una clara desventaja, ya que no dispone de tanto sabor. Es una opción para aquellas personas que no son muy hábiles en la cocina y quieren acompañar las comidas con este cereal.