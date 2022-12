Dibu Martínez paró en una estación de servicio y pasó algo inesperado

Dibu Martínez frenó en una YPF de la provincia de Buenos Aires y sorprendió a los playeros de la estación de servicio.

Emiliano "Dibu" Martínez sorprendió a los playeros de una estación de servicio YPF de la localidad de Napaleofú, en la provincia de Buenos Aires, cuando se detuvo en el local. "Nunca lo imaginé", le contó uno de los empleados al portal de Todo Noticias, todavía conmocionado por lo que había sucedido solo un rato antes.

El triunfo de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 todavía genera locura en buena parte del país, donde aún quedan algunos de los campeones disfrutando de unas merecidas vacaciones. Cada aparición pública de cualquiera de los futbolistas o integrantes del cuerpo técnico se convierte rápidamente en un momento único para los que tienen la suerte de presenciarlo y algo así ocurrió este jueves en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Es que según le contó uno de los playeros de la YPF de Napaleofú al portal de Todo Noticias, junto con su compañero se llevaron la sorpresa de su vida cuando una camioneta frenó para cargar nafta cerca de las tres de la tarde. "Lo primero que vi fue que el chico tenía tatuada la Copa del Mundial", comenzó explicando Marcelo, el empleado de la estación de servicio, que nunca imaginó quién era el que estaba sentado al volante.

"Hola. ¿Te sorprendiste, no?", le preguntó Dibu Martínez con una sonrisa en su rostro al playero cuando bajó el vidrio polarizado y vio su cara de emoción. Todavía feliz por el momento que vivió, Marcelo contó cuáles fueron sus sensaciones: "No podía creer lo que estaba viendo. Frente a mis ojos tenía al mejor arquero del mundo. No lo pude abrazar porque no se bajó de la camioneta, pero le pude dar la mano. ¡La mano con la que atajó los penales!".

Dibu Martínez en una YPF de la provincia de Buenos Aires

Entonces, el playero le pidió si podía sacarse una foto con él, a lo que Dibu accedió amablemente y le sugirió que si había alguien más en la estación de servicio que lo llamara para que tampoco se perdiera de tener una imagen con el arquero campeón del mundo. "A los gritos lo llamé a Jonathan que estaba en la oficina y vino corriendo. En total nos sacamos tres fotos. Es un tipo muy sencillo, cordial y muy amable", siguió el playero, al tiempo que reveló que Martínez les contó que iba camino a Mar del Plata y recién el jueves volverá a Inglaterra.

"Nos alegró la tarde. El pueblo que tiene unos 400 habitantes está revolucionado por la visita. En la estación de servicio por la mañana o por la nochecita suele haber gente. Pero a la hora que pasó estábamos nosotros dos nada más. Yo creo que cuando vuelva a Buenos Aires va a pasar por acá y nos vamos a reencontrar y será muy bien recibido", cerró Marcelo, todavía sin poder creer lo que vivió.

Qué dijo Mbappé sobre Dibu Martínez

El delantero francés habló con los medios después de la victoria del PSG ante Racing de Estrasburgo por la Ligue 1 y se refirió a las cargadas del arquero marplatense de 30 años. El ex Mónaco remarcó de manera tajante: "¿Los festejos? No son mi problema...". "No gasto energía en cosas tan triviales", remató Mbappé con cara de fastidio, uno de los mejores futbolistas del mundo remató: