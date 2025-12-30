Las 5 ideas de centro de mesa para Año Nuevo 2026

Falta solo horas para Año Nuevo, pero todavía hay tiempo para definir la decoración de la mesa del 31 de diciembre. Si te toca ser anfitrión o anfitriona podés sumar algunos elementos simples que marquen la diferencia para recibir el 2026.

Las mejores 5 ideas de centro de mesa para Año Nuevo 2026

La cena de Año Nuevo se trata de reunirse con amigos o en familia para disfrutar juntos y la decoración puede sumar calidez y un tono más festivo a la mesa. Para recibir el 2026 las tendencias apuestan por los tonos neutros y cálidos, diferentes texturas y un estilo más moderno. Conocé los elementos que podés usar para armar un centro de mesa y darle un toque diferente en estas fiestas.

Velas : para decorar la mesa son clave, ya que se pueden colocar de manera lineal o circular en portavelas y jugar con frascos decorados, los tamaños y las alturas. La tendencia apuesta por las velas blancas (con algún lazo dorado o plateado), pero también se pueden usar en tonos verdes o dorados que simbolizan la abundancia y riqueza. Además, este año la moda impuso colocar las velas del los números 2026 en copas llenas de arroz y encenderlas.



Flores: ya sean secas o vivas, las flores son una gran opción, ya que se pueden combinar con otros elementos y colocar a lo largo del centro de la mesa para sumar color, frescura y textura entre los platos.

Este año la tendencia apuesta por los tonos neutros, cálidos con detalles metálicos y diferentes texturas

Frascos con luces : se pueden tomar los clásicos frascos de vidrio y ponerles luces LED en colores cálidos para aportar luminosidad y un toque distintivo a la mesa.



Caminos de tela o yute : estos son un gran clásico que aportan texturas y nuevos colores a la mesa , especialmente cuando la decoración es estilo nórdica. Es clave elegir un color que contraste con los platos y la vajilla que elegiste para comer.



Centro de mesa lineal: es una opción minimalista que reúne lo anterior y se puede armar fácilmente en casa, ya sea con velas, ramas verdes, luces cálidas, girnaldas y otro tipo de adornos.

Cómo armar un centro de mesa lineal para Año Nuevo: el paso a paso

Armar un centro de mesa lineal moderno y que marque una diferencia en la cena de Año Nuevo es bastante simple, solo se requiere creatividad y algunos elementos:

Elegí una base delgada para extender a lo largo: puede ser una tabla angosta de madera, un camino de tela o una tira de arpillera Agregale elementos verdes o brillantes a la base: por ejemplo podés sumarle ramas de pino o laurel para un toque natural, sino guirnaldas color verde seco. Añadí luces cálidas: las velas finitas o las tiras de led pequeñas siempre son una buena opción. Sumá detalles en otros tonos: podés incorporar brillo o detalles en dorado o plateado.