Romina Manguel rompió el silencio tras su salida de Animales Sueltos: explosivas declaraciones

En las últimas horas, Romina Manguel confirmó su salida de Animales Sueltos. La periodista admitió que no se sentía cómoda en los últimos programas y que debido a la pandemia del coronavirus comenzó a sentirse mal físicamente.

“El motivo fue que estaba con mucho cansancio. No estaba bien físicamente. Estuve con algunos ataques de pánico en esta etapa de la pandemia. Empecé como muy militante de la cuarentena dura, pero después se me hizo muy difícil”, expresó en diálogo con Teleshow.

Manguel marcó que "no terminaba de encontrar su lugar en el programa" y que se sentía desdibujada: "Una cosa es hablar de política o de judiciales, que es lo mío, pero otra es estar escuchando a infectólogos hablar de la duplicidad de contagios”. Por este motivo, dijo que prefirió abandonar el ciclo de América TV "con el mejor de los recuerdos".

"Yo no soy infectóloga. Como periodista, puedo preguntar, pero me da mucho miedo hablar de cuestiones de salud pública sin saber. Salir a las diez de la noche de mi casa para estar sentada y no encontrar qué aporte hacer en el programa, realmente no me gustaba. Y no tenía ganas de terminar enojada con un lugar que a mí me dio un montón, e irme con una sensación de mierda. Así que era el momento justo”, explicó y contó cómo se sintió en los últimos días yendo a hacer el programa.

“Me pasó de ducharme, cambiarme, comer y, cuando estaba lista, no poder salir de mi casa. Ahí dije ‘basta'. Yo no voy a descubrir la vacuna contra el coronavirus. Y la verdad es que era un esfuerzo que en este momento no puedo hacer. Yo vengo de la escuela de la gráfica. Y, para mí, ser periodista no era ser famosa. Así que no tengo miedo de que no me llamen”, admitió Manguel.

La periodista habló sobre su relación con sus compañeros de Animales Sueltos y ratificó que no tuvo ningún problema con nadie. De todas formas, admitió que "en la producción la notaban incómoda y es muy dificil caretearla en la tele: "Además, yo soy muy transparente y me cuesta disimular la mala cara. Quizá sea un error mío, pero no le encontré la vuelta. Me costó mucho la ida de Alejandro. Y también me frustré con la expectativa que tenía de trabajar con Luis, porque ni siquiera pudimos probar la dinámica de laburar en tele cuando nos cruzó la pandemia".

Rosario Ayerdi será la periodista que ocupará su lugar en el programa. Manguel dijo que le parecía “una genialidad” que hubieran dicho que había tenido un altercado con Ayerdi, ya que ni siquiera la conocía. “¿Cómo puedo pelearme con alguien que no conozco? Eso es bien de machirulo. No quiero entrar en cuestiones de género porque aburro, pero tiene que ver con esto de decir que las minas siempre se pelean. Un solo día compartí con ella. ¿Imaginate si yo me voy ir de un lugar en dónde estuve tanto tiempo porque vino Rosario? Pobrecita, el caramelo que se está comiendo...”.

Además, la periodista destacó que tiene dos hijas de 9 y 12 años y que la pandemia provocó un desgaste mayor para hacerse cargo de todas las tareas: "Esto nos desgastó a todos. Por ahí, a mí me agarró psicológicamente un poquito más débil o con menos resto. Hay que sumarle las ocho horas de más que las minas laburamos y que nadie cuenta. Pero no lo estaba disfrutando al programa. Y eso generaba una dinámica que tampoco estaba buena para el equipo”.