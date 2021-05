¿Fin de la rivalidad? Aislado en Miami, Ángel De Brito recibió un llamado inesperado

Jorge Rial llamó a De Brito para desearle pronta recuperación tras enterarse de que Ángel tiene coronavirus

Este lunes, el conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito confirmó que se había contagiado coronavirus de viaje por Miami, a donde había viajado para aplicarse la vacuna. La noticia generó sorpresa, principalmente en El Trece. Con el correr de las horas, De Brito fue recibiendo distintos mensajes de apoyo de figuras de la farándula, pero el llamado de Jorge Rial lo sorprendió bastante.

Las rivalidades entre los periodistas del mundo del espectáculo, además de antiguas, son más que conocidas en los medios ya que ambos se cuestionan la manera de trabajar. Pero como no todo es diferencias y menos en una situación tan delicada como lo es una nueva infección de coronavirus, el conductor de TV Nostra se comunicó con De Brito que se encuentra aislado en Miami, aún sin mostrar síntomas, esperando por su alta médica.

En comunicación con LAM Ángel compartió los nombres de los personajes de la farándula que se comunicaron con él. Y los que no, también. La sorpresa en El Trece se plantó cuando el conductor del magazine matutino contó: "Me escribió Rial". "Jorge Rial me llamó para desearme una pronta recuperación y todo lo mejor", reveló De Brito.

"Me preguntó cómo estaba, me deseó una pronta recuperación y me dijo si necesitaba algo. Creo que dentro de todo, aquellos que se comunicaron me dijeron más o menos algo parecido", completó. Agradecido, también mencionó también a otros compañeros del medio como Flavio Mendoza, Mariana Fabbiani, Laurita Fernández, Lourdes Sánchez, Diego Leuco, Moria Casán, Hernán Piquín, Guillermo Coppola, Marcelo Polino y Vero Lozano.

También, el periodista contó cómo está transitando la enfermedad. Tal como lo detalló en su programa en su programa, lleva adelante la enfermedad con síntomas leves: a la fiebre que tuvo los primeros días, por el momento, se le suma un cansancio excesivo. “Ayer fue un día tranquilo porque me sentí bien todo el día. El día anterior había tenido un poco de fiebre, 38.2, era una fiebre convivible", compartió.

"Igual empezás a pensar: ¿Qué síntoma viene después?. Pero bueno por suerte pasaron las horas y con hielo y paracetamol se fue. Muchos argentinos que viven acá me han ofrecido enviarme lo que necesitara", destacó. "Me mandaron milanesas, ¡hacía tanto que no comía milanesas!. Lo más importante es que me siento bien, está todo en orden", agregó.