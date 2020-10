Se cansó: Ángel de Brito se mostró molesto por el trato diferencial a los participantes por parte del jurado del Cantando 2020.

El conductor del reality de canto de El Trece se mostró muy disconforme con el desempeño de Nacha Guevera, Oscar Mediavilla, Karina "La Princesita" y Moria Casán y contó los motivos.

Todo comenzó cuando la periodista de espectáculos, Maite Peñoñori, dio su opinión sobre el jurado: "A mí Laura Novoa me cae mil puntos, pero no ve el jurado que es injusto lo que hace con ella, es un choreo”. Inmediatamente, De Brito comenzó a hacer su descargo y coincidió completamente con su colega: "A mí me cae mil uno. Y sí, esa es la palabra, yo me subo a Maite".

"Lo que hacen es un choreo, Laura canta mal y le hacen un homenaje. Baclini primer nota, un dos. Unas cosas raras. Lizardo cantó mal y un 8", disparó De Brito y afirmó: "No entiendo nada". Indignado, el conductor aseguró que siempre el jurado "le busca la vuelta y es genial" y básicamente, señaló que había casos en los que regalaban puntos.

"Sí hay que reconocer que arman linda la puesta, la pantalla estaba buenísima”, terminó admitiendo el periodista con respecto a Laura Novoa, que fue a quien más criticó.

Ángel de Brito, furioso con Oscar Mediavilla

El conductor Ángel de Brito protagonizó un llamativo momento al aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM). Es que quien conduce los hilos del magazine matutino que también cuenta con Yanina Latorre disparó con munición gruesa contra una de las figuras del Cantando 2020. "Además de tibio, pésimo. No lo banco más", soltó. ¿A quién hizo alusión?

De forma risueña y en tono irónico, Ángel de Brito se refirió de este modo a Oscar Mediavilla. El productor musical es una de las principales caras del ciclo de canto producido por Marcelo Tinelli y uno de los responsables de que el rating de este envío no decaiga aún más en la lucha contra Telefe. "Cuando el jurado arranca como Oscar Mediavilla, que ayer estuvo pésimo. Además de tibio, pésimo. ¿Cómo no sabés qué decir? Yo cuando era jurado tenía mil cosas para decir", aseguró de Brito.

Alegando un malestar por las devoluciones de Mediavilla a Florencia Tesouro y Dan Breitman, quien conduce el Cantando 2020 junto a Laurita Fernández manifestó: "No lo banco más, no lo banco más. Después le dijo a Dan Breitman, tenía una pésima noche, no sé si se peleó con Patricia... Le dijo a Dan 'otro día te voy a decir lo que tenés que...'. Otro día no, hoy, papi. Otro día por ahí no estamos".