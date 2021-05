Andrea Taboada dio positivo en coronavirus

Andrea Taboada se ausentó de Los Ángeles de la Mañana tras presentar síntomas compatibles con el coronavirus y se aisló en su domicilio, al mismo tiempo que el conductor de LAM, Ángel De Brito. Pese a tener un primer resultado negativo, la panelista continuó trabajando de forma remota y, ante una nueva prueba diagnóstica, confirmó que se contagió del virus que, poco a poco, se está instalando en los medios.

Este jueves, en comunicación con LAM, la periodista contó que lo que más le molestaba era estar encerrada. "Estoy rara también por no poder salir a comprar, las cosas cotidianas que uno hace. Pero bueno, hay que hacerlo y respetarlo, es así", compartió mientras que, en paralelo, Ángel De Brito iba relatando los avances de su salud tras haber contraído el virus hace más de una semana.

"Me duele el cuerpo, la cabeza, la garganta, pero no tanto como los primeros días. Y tengo sueño todo el tiempo", relató la periodista en diálogo con Pronto luego de compartir en sus redes sociales que había contraído el virus. "Estoy controlada con mi médico y en reposo obviamente. Estoy aislada sola, tengo a mis vecinos y a mi familia que me ayudan. Espero que no me aparezcan más síntomas", agregó.

Ángel De Brito recibió el alta de coronavirus

A principios de mayo, Ángel de Brito viajó a Miami para poder vacunarse contra el coronavirus, pero después de algunos días de descanso, el lunes pasado el conductor reveló en Los Ángeles de la Mañana que dio positivo en la prueba diagnóstica del virus. El jueves por la tarde, anunció que ya recibió el alta médica y está habilitado para regresar a Argentina luego de haberse vacunado contra la enfermedad.

“Por suerte llegó el alta médica”, escribió el periodista en un posteo que hizo para su cuenta de Instagram y también de Twitter, junto con una imagen del certificado médico que avala que superó el virus. “Fueron días complicados pero empiezo a recuperar la ‘normalidad’. Gracias por el cariño”, compartió.