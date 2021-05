El mal momento de Andrea Rincón en MasterChef: "La verdad, no cocinaría"

Jueves furioso para Andrea Rincón en MasterChef

Los jueves de última chance se viven con los nervios de punta en las cocinas de MasterChef Celebrity. Los desafíos están cada vez más difíciles y el jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, redobla sus exigencias con la gran final en la mira por lo que los aspirantes a cocineros pierden la calma muy fácil. Tal fue el caso de Andrea Rincón quien no la pasó nada bien durante la jornada.

En el estudio deTelefe, la actriz se desconcertó desde el inicio, durante los tres minutos con los que contaba para ingresar al supermercado. En este contexto, se estresó y no tardó en expresar su enojo ante sus compañeros y el conductor Santiago Del Moro al no conseguir los ingredientes que tenía pensados para su platillo que, además de ser cocinado con sólo 3 utensilios, debía contener algo frito, algo hervido, algo sellado o salteado y algo sorpresa.

“Se me hace un nudo en la cabeza, me veo mal”, gritó en off en alusión a su momento en el super. Al arrastrar la canasta con los productos que eligió para su presentación, se le cayeron los huevos, desatando tal malestar que, directamente, solicitó no participar del desafío y pasar directamente a la gala de eliminación. “La verdad no cocinaría y me iría directamente al domingo. Me chupa bien un huevo esto ya”, manifestó sobrepasada por la situación.

“Se me cae una idea y no tengo ganas de hacer nada”, agregó y si bien sus compañeros intentaron darle ánimos, la actriz no podía cambiar la cara. Más adelante, al momento de presentar su receta, la actriz se vio en la necesidad de aclarar lo sucedido. "Pensé que me iba a salir todo mal porque vengo muy salada. Me decís 'ay' y me pongo a llorar", explicó.

La incomodidad fue tal que la actriz no pudo lucirse con su presentación, aunque al momento de la degustación pidió disculpas por el mal momento y bromeó autoproclamándose "drama queen". De todos modos, no alcanzó y le tocó ponerse el delantal negro para ir directo a la gala de eliminación de la que participará junto a Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, Dani "La Chepi" y María O'Donnell, quien pese a haber presentado uno de los mejores platos de la jornada, fue eclipsade por el platillo de Juanse quien subió al balcón, dejándole un gusto más que amargo a la periodista que denunció cierta injusticia en off.