Tenso cruce al aire entre Analía Franchín y Nancy Pazos por las vacunas

Nancy Pazos y Analía Franchín protagonizaron un tenso cruce en Flor de equipo.

Nancy Pazos adelantó en Flor de equipo que Alberto Fernández iba a hablar e iba a mantener las medidas restrictivas para frenar la ola de contagios de coronavirus hasta el 21 de mayo. Mientras la periodista daba la información, Analía Franchín le hizo una consulta y ambas protagonizaron un tenso intercambio con las vacunas y las disposiciones del gobierno nacional para intentar detener al coronavirus como tema de fondo.

En Flor de equipo se dio esta mañana un tenso cruce entre Analía Franchín y Nancy Pazos cuando esta última estaba explicando qué iba a anunciar un rato más tarde Alberto Fernández sobre las medidas para frenar la ola de contagios. "¿Cuáles son en estas tres semanas las medidas que van a adoptar más allá de bajar los contagios? Porque estamos hablando de muertos pero si hubiesen más vacunas, la cantidad de muertos seria menor", le consultó Franchín a su compañera, que con un dejo de ironía le respondió que "si no hubiera pandemia tampoco habría tantos muertos".

"Con muchas menos vacunas que con las que estábamos hoy, en enero había 14.000 contagios. Hasta ahí, ¿entendiste?”, continuó Pazos. La finalista de la primera temporada de MasterChef Celebrity insistió preguntando cuándo iban a llegar las vacunas y cuáles eran las medidas que se van a tomar en las próximas tres semanas para que "la gente no tenga miedo de que los van a volver a abrochar". Un poco agotada, Nancy Pazos sentenció: "Hay que volver más o menos a tener entre 14 y 15 mil contagios para relativamente tener una vida normal".

La periodista continuó explicando la realidad sobre el ingreso de más vacunas al país: "Hay un cuello de botella que ellos mismos están viendo y analizando, de hecho, volvieron las negociaciones con Pzifer que estaban absolutamente cerradas". Persistente, Franchín volvió a insistir con su pregunta de cuándo iban a vacunar a más gente. Ahí Florencia Peña intervino recordándole el caso de India, que tenían más o menos todo controlado pero se dispararon los casos y se guardaron las vacunas.

“Me gustaría saber por ejemplo, ¿por qué el gobierno no le permitió comprar a los privados vacunas para vacunar a su propia gente?”, volvió a la carga la actriz. En ese momento, Nancy Pazos aprovechó para dejar sentada su posición respecto: "Los privados no pueden comprar vacunas y en eso estoy totalmente de acuerdo, porque mi tía de Villa Soldati no va a estar esperando que los privados se la compren". Franchín señaló que eso podría reducir las muertes y los contagios, y la acusó a la periodista: "Me parece un poco egoísta de tu parte". "Ahí se ve cómo votás", le replicó con ironía Pazos.