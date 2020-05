Fabián Doman generó el repudio de su compañera y panelista, Débora Plager. Es que al aire de Intratables, por América TV, el conductor realizó un comentario que enfureció a la periodista y por el cual pidió otro tipo de estilos al abarcar ciertas cuestiones.

Todo comenzó a raíz de una propuesta que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, buscará aprobar para que se permita la apertura de peluquerías durante el nuevo período de la cuarentena obligatoria. Doman, atento a las palabras de su entrevistado, optó por reírse y afirmar que se le dio "la mejor noticia del día" a su compañera.

"A ella lo único que le importan son las peluquerías", retrucó el líder de Intratables. Allí, Plager no se quedó callada y le contestó: "Es una noticia, chicos. Yo no voy a la peluquería, no seamos tan machirulos. Yo me peino sola".