El difícil momento de Granata: operaron a su hija tras un accidente

La diputada mediática contó cómo atravesó una operación simple que debió realizarse su hija tras sufrir un feo accidente.

La diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata contó que su hija Uma Fabbiani debió ser operada luego de sufrir un accidente hogareño mientras cocinaba, que le dejó ciertas secuelas.

“Uma se quemó durante la cuarentena, fue con caramelo, pero se quemó desde el dedo gordo hasta el codo. Y, más allá de la cicatriz, se le hizo un queloide que le dolía muchísimo. Así que, a la larga, la tuvieron que operar”, explicó la mediática. Uma es hija también del exfutbolista Cristian "Ogro" Fabbiani, con quien Granata tuvo una conflictiva relación.

Aunque también detalló que la joven no corrió peligro y su salud se encuentra bien, Granata mostró su nerviosismo sobre el momento de la intervención quirúrgica. “Es una operación simple, a la media hora tenía el alta, pero cuando ves a tu hija que entra al quirófano, es tremendo. De todas maneras, lo más importante es que salió todo bien”, señaló.

La revelación de Granata sobre su noche con Robbie Williams

La mediática también habló en los últimos días de aquella vez que estuvo en privado con el cantante Robbie Williams y dio detalles del encuentro que luego usufructuó para hacerse famosa. "Era lunes. Tenía que venir a Buenos Aires para hacer una entrevista para empezar a desfilar en un boliche. Me junté en Las Cañitas con el dueño de una agencia de modelos. Me explica la propuesta laboral y me pregunta: '¿y ahora a dónde te vas?'".

"Le dije: 'Me invitó El Bala, Marcelo Valencia, un productor de VideoMatch, a ir al programa a ver a Robbie Williams, que va a cantar en vivo' . Me preguntó: '¿Pero te gusta''. Le respondí: 'No, pero cuando era chica lo escuchaba con los Take That....'", explicó en una visita a Intratables.

Granata recordó que fue a ver a Robbie al estudio de VideoMatch: "Me voy hasta Once, que era donde estaba el estudio de Telefe. Me mandan arriba de todo en la tribuna, veo todo el recital y, una vez que termina, me acerco al Bala para decirle que yo me tenía que ir. Me dijo 'si me bancas que tengo que llevar un material hasta el hotel, yo te llevo a Retiro".

"Llegamos al hotel, me senté a esperarlo y, en un momento, Robbie viene y se sienta al lado mío. Me saludó y me ofreció algo para tomar. Le dije que tendría que aprender algún ritmo local. Yo no hablaba bien inglés. Él entendió que yo era profesora de baile. Entonces, me agarra de la mano y me dice 'me encantaría que vos me enseñes a bailar'", apuntó la confusión Amalia.

Granta detalló además que en medio del acercamiento con el cantante británico "viene El Bala y me dice 'el pibe quedó encantando con vos, ahora se fue a su habitación, pero me dijo que te quiere conocer'".

"Le dije 'bueno, dale, voy'. En ese entonces, yo tenía 23 años y él era un bombonazo", concluyó Amalia.