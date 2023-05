Alfa de Gran Hermano protagonizó una violenta pelea en la calle: "Viejo puto"

Walter "Alfa" Santiago se enfrentó con un conductor en la vía pública, quedó todo grabado y el video desató una polémica.

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), protagonizó un fuerte escándalo con un conductor en la vía pública. El momento fue registrado por varios testigos presentes y, rápidamente, se volvió viral en las redes sociales y despertó miles de reacciones por parte de los usuarios. Mientras algunos defendieron al hombre de 61 años, otros se posicionaron del lado del conductor.

El hecho ocurrió sobre Avenida del Libertador, cuando "Alfa" iba manejando dentro de su auto a velocidad permitida, escuchando música como cualquier otro día. De repente, un hombre lo insultó desde su auto. Tras esta situación, el ex "hermanito" se bajó del auto y se desató una violenta pelea. "Alfa" relató lo sucedido a través de un video subido a sus redes, para evitar los comentarios en su contra.

“Les cuento antes de que empiecen a hablar, de que se viralice o que lo pasen. Hoy venía circulando muy tranquilo por Av. del Libertador escuchando música, a 50 o 60 km por hora. En un momento, se me pone una camioneta al lado y me dicen 'Alfa'. Lo miro, lo saludo, y el que iba de acompañante me dice ‘¡viejo puto!' y aceleraron”, comenzó el hombre.

Y agregó que, lejos de quedarse con los brazos cruzados, lo empezó a seguir. "Puse el auto adelante, frené y me bajé. Ahí le dije ‘¿qué te pasa, viejo puto a quién le decís, la concha de tu madre?’. Ahí arrugaron los dos. Iban dos en la camioneta y se quedaron mirando", continuó "Alfa". Sin embargo, los hombres se hicieron los desentendidos y no se disculparon, según el relato del ex "hermanito".

"Hay que aprender que cuando abrís la boca te la tenes que bancar. Yo por más que sea persona pública, que me conozcan, no me voy a bancar que me puteen, que me digan ‘viejo puto’ o que me digan lo que sea en la calle. ¿Está claro? ¿Está muy claro? No me lo voy a bancar de nadie, no me lo voy a bancar nunca. Si me decís ‘viejo puto’, báncatela vos”, cerró, furioso.

"Alfa" protagonizó un escándalo con un tiktoker en un shopping

Recientemente, un joven publicó un video en TikTok en el que mostró que se había cruzado con "Alfa" en un shopping y que le había negado sacarse una foto. "Acá, con 'Alfa'", dijo el tiktoker mientras grababa el video. El ex "hermanito" estaba ocupado conversando con otra persona, por lo que se negó a tomarse una foto. Ante esto, el fan reaccionó furioso.

"Gracias... un agrandado, el tipo", comentó el joven. “No, agrandado no, estoy hablando, ¿qué querés?", le explicó "Alfa". “Agrandado que sos...”, insistió el tiktoker, mientras se alejaba del lugar. “Encima que se hace rogar, se enoja”, escribió en la publicación. Miles de usuarios se molestaron por la actitud del hombre y, por otro lado, otros observaron que el fan no había sido respetuoso a la hora de pedirle una foto.