La chicana de Fantino a Oscar Ruggeri que enojará al exfutbolista

El conductor de televisión deschavó cuán ortodoxo es el deportista y le mandó un picante mensaje.

En el cierre de la emisión de Fantino a la Tarde, el conductor del ciclo saludó a sus compañeros con lenguaje sin distinción de género y lanzó un comentario que expuso cuán tradicionalista es el exfutbolista Oscar Ruggeri, quien se manifiesta en contra del uso del lenguaje neutro y prefiere que se perpetúe la utilización de la letra “o” como genérica en los pronombres. La chicana que hará enojar al "Cabezón".

“No nos quedó nada. Lindo programa, chicas, chicos, chiques”, expresó Alejandro Fantino al culminar el programa, y remató: “Se enoja Ruggeri cuando digo ‘chiques’”. De esa manera, quedó demostrado cuán ortodoxo es el padre de Cande Ruggeri cuando se trata de inclusión de género.

Los lingüistas afirman que el lenguaje es uno de los aspectos más fundamentales de toda cultura, y que da forma a la mente de las personas. Con lo cual, si se utiliza el género masculino como dominante en el lenguaje, eso quedará impregnado en el pensamiento de las personas y así las masculinidades tendrán más jerarquía que las feminidades.

De esta manera, el ex jugador de la Selección Argentina estaría a favor de que esa estructura social no cambie. Esto podría ser un problema en caso de que el deportista se presente como candidato en las próximas elecciones y tenga que votar alguna ley en relación a la paridad de género. En las últimas semanas se rumoreó que el deportista se involucraría en la política, cuando el periodista Ángel de Brito reveló información al respecto. “Tengo dos nombres: uno del espectáculo y otro del deporte, que habrían sido tentados a postularse a diputados”, expresó el jurado de Showmatch, y siguió: “Él es Oscar Ruggeri. Ayer lo llamé y hablamos un rato, pero justo cuando le pregunté por este tema no me respondió más”. Según los datos que el conductor de LAM develó, la propuesta vendría por parte de Juntos por el Cambio.

¿Canosa a la política?

En cuanto a la figura del espectáculo que recibió propuestas para abocarse a la política, se trató de la conductora Viviana Canosa. De Brito compartió textuales de la periodista que fue denunciada por recomendar dióxido de cloro en su programa y así confirmó los rumores: “Me ofrecieron ser candidata, pero por ahora no voy a serlo. Tengo propuestas de varios partidos, pero sigo en los medios. Sigo en la tele”, expresó la ex presentadora de Los Profesionales de Siempre en diálogo con el periodista de El Trece.