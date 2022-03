Grave denuncia contra el hijo de Antonio Ríos: "Abusó a mi hija de 8 años"

El hijo de Antonio Ríos, Daniel, fue denunciado gravemente por la madre de una nena de 8 años por abuso sexual.

En el arranque de 2020, el hijo de Antonio Ríos, Daniel, fue detenido en Lomas de Zamora por una denuncia en su contra por abuso sexual contra una nena de 8 años en 2017. Ahora fue la madre de la menor la que apareció públicamente para dar muchos más detalles al respecto.

Lorena Tolosa le brindó una entrevista a El Show del Regreso, el programa que conduce Ulises Jaitt en Radio Ensamble digital, y repasó situaciones realmente dramáticas que le habrían tocado vivir a su hija, que sería la sobrina de la expareja de Tolosa. La denuncia ya está en la Justicia y todo indica que habrá novedades al respecto en los próximos meses.

El hijo de Antonio Ríos, denunciado por abuso sexual a una menor: habló la madre de ella

Como parte de la conversación con El Show del Regreso, la mujer detalles escalofriantes de lo que habría vivido la niña en 2017: "Fue todo grave, pero lo que él le hizo a mi hija fue apuntarle con un arma y obligarla a que le practicara sexo oral", comenzó

Además, remarcó que Daniel Ríos amenazó a la nena y aseguró: "Le dijo que me iba a matar a mí, la manoseó, le apuntó en la cabeza con el arma reglamentaria obligándola a hacer lo que ya mencioné. La semana próxima tengo que ir a ver cómo está caratulada la causa hoy por hoy, a ver si cambió".

El hijo de Antonio Ríos, acusado de abuso sexual a una menor.

En el mismo sentido, la señora recordó que su hija tiene 13 años en la actualidad y que ya declaró por esta situación. A su vez, señaló que ella antes "no sospechaba nada de él", aunque aclaró que "sí veía una conducta diferente" en su propia hija.

"En ese entonces compartíamos la habitación con la nena porque yo vivía con mis padres, era mamá soltera", repasó la mujer. Incluso, rememoró algunas actitudes extrañas de ella luego de aquel aberrante episodio que aún debe ser comprobado: "Cuando salía de bañarse me cerraba la puerta con llave, quizá yo estaba ahí y me pedía que me fuera. Si se cambiaba, no se quería cambiar adelante mío… La verdad es que pensé que era porque estaba creciendo, jamás me hubiera imaginado esta terrible situación".

Igualmente, la mujer aseveró que sólo quiere justicia, que de Antonio Ríos no va a hablar porque no le apunta a él sino a su hijo, Daniel. Y remató con crudeza: "Voy contra el abusador, contra mi excuñado. Lo que sí voy a decir es: ¿en qué cabeza cabe que una persona va a involucrar a una menor de edad en semejante cosa? Cuando el abusador es familiar tuyo, vas a decir que es inocente por más culpa que tenga, no lo vas a reconocer. Están encubriendo a la persona".

La defensa de Antonio Ríos a su hijo

En una charla con el mismo programa El Show del Regreso, una de las figuras históricas de la cumbia argentina había dicho escuetamente acerca de este tema: "Ahora, cuando se sepa la verdad, me gustaría sacar las caretas. A mi hijo le hicieron una falsa denuncia, pero bueno, hasta ahí nomás".

Además, a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram (@antoniorioseloriginalok), había publicado, entre otras palabras: "Nos encontramos a la espera de una resolución a este conflicto por las vías que corresponde, poniendo todo en manos de la Justicia y de nuestros abogados que trabajan arduamente".

La causa de violación sexual a una menor contra el hijo de Antonio Ríos

Si bien la denuncia fue efectuada en 2020, Daniel Ríos habría cometido el delito sexual en 2017. Está caratulada como abuso sexual de una menor, quien sería la sobrina de su expareja, y en la investigación interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 especializada en Delitos Sexuales del Juzgado de Garantías N° 6 a cargo de Luciana Nini.

La denuncia fue radicada por la madre de la niña a principios de 2020, en la que relata que el hijo de Antonio Ríos habría atacado sexualmente a la menor en muchas ocasiones dentro de esa casa, forzándola a tocamientos y prácticas sexuales bajo la amenaza con un arma de fuego: “Si vos contás algo, mato a tu mamá”.

“Mi mamá la había mandado a buscar sal al piso de arriba y ahí pasó la primera vez. Después se repitió. Ella no se animó a contármelo porque sabe c+omo soy. Entonces se lo contó a una de mis hermanas, que se lo contaron a mi mamá y ella me lo dijo. En ese momento yo me había casado y me había mudado a dos cuadras. Ahí ella contó todo, pero después arrancó la pandemia y estuvo parado todo”, había adelantado Tolosa en Crónica TV.