Furiosa advertencia de Antonio Ríos: "Me gustaría sacar las caretas"

El cantante popular Antonio Ríos se refirió a la delicada denuncia que señala a su hijo Daniel como abusador sexual de una menor, causa por la cual permanece detenido hace unos meses.

El cantante Antonio Ríos atraviesa un difícil momento familiar tras la reciente denuncia que pesa sobre su hijo Daniel, detenido hace unos meses por el abuso sexual de una menor quien sería la sobrina de su expareja. Contundente, el artista popular dio su visión de los hechos con una picante declaración radial en el programa de Ulises Jaitt.

Durante los primeros meses del 2020, Arlando Daniel Ríos -hijo de Antonio- fue denunciado por abuso sexual. El acusado trabajaba en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires al momento de cometer el gravísimo delito. Fue detenido en Lomas de Zamora y, de forma instantánea, la causa salpicó a su padre, quien fue motivo de seguimiento en los medios de comunicación que buscaron declaraciones al respecto.

"Ahora cuando se sepa la verdad, me gustaría sacar las caretas. A mi hijo le hicieron una falsa denuncia, pero bueno, hasta ahí nomás", precisó Antonio Ríos, quien eligió hablar sobre la denuncia en el programa El Show del Regreso, programa que conduce Ulises Jaitt por Radio Ensamble. Además, se mostró escueto a la hora de dar detalles, por consejo de su abogada.

No es la primera vez que Ríos habla del tema, ante la constante inquietud de la prensa por conseguir actualizaciones sobre la causa. Meses atrás, emitió un comunicado en redes sociales en el que remarcó: "nos encontramos a la espera de una resolución a este conflicto por las vías que corresponde, poniendo todo en manos de la Justicia y de nuestros abogados que trabajan arduamente".

Sobre la causa de violación

Si bien la denuncia fue efectuada en el 2020, Daniel Ríos cometió el delito sexual en 2017. La causa está caratulada como abuso sexual de una menor, quien sería la sobrina de su expareja, y en la investigación interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 especializada en Delitos Sexuales del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de Luciana Nini.

La denuncia fue radicada por la madre de la niña a principios de 2020 en la que relata que el hijo de Antonio Ríos habría atacado sexualmente a la menor en muchas ocasiones dentro de esa casa, forzándola a tocamientos y prácticas sexuales bajo amenaza con un arma de fuego: “Si vos contás algo yo mato a tu mamá”.

“Mi mamá la había mandado a buscar sal al piso de arriba y ahí pasó la primera vez. Después se repitió. Ella no se animó a contármelo porque sabe como soy. Entonces se lo contó a una de mis hermanas, que se lo contaron a mi mamá y ella me lo dijo. En ese momento yo me había casado y me había mudado a dos cuadras. Ahí ella contó todo pero después arrancó la pandemia y estuvo parado todo”, relató Lorena, madre de la víctima, en una entrevista con el canal Crónica.