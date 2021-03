El escándalo de Beatriz Sarlo sigue dando que hablar y tras su declaración frente a la Justicia, donde reconoció que el ofrecimiento para vacunarse "no fue por debajo de la mesa" sino como una campaña de concientización. La escritora e intelectual se mostró autocrítica y dejó en claro que "no tendría que haber usado esa expresión" pero Pablo Duggan no dudó en sumarse a la polémica y criticarla duramente por los dichos.

El periodista se expresó a través de sus redes sociales y disparó: "Muy poco serio y vergonzoso lo de Beatriz Sarlo, nunca le ofrecieron ninguna vacuna bajo la mesa. La invitaron a participar en el programa de concientización de vacunación que finalmente no se hizo en la Provincia de Buenos Aires". A su vez, continuó: "Como Sarlo no tiene domicilio en provincia, desistió de participar. Nunca hubo nada ilegal ni extraño".

Más allá de informar sobre qué fue lo que ocurrió en relación al tema, no dudó en apuntar fuertemente contra su actitud y lo generado tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. "A veces las ansias de figurar son irresistibles, aún para intelectuales de su talla. Gran papelón de Sarlo...", sentenció duramente en Twitter.

Los mensajes:

Sumados a los dichos del comunicador, también hubo palabras desde el gobierno bonaerense. Por un lado, el gobernador Axel Kicillof negó todo y aclaró que solo se la invitó a participar en dicha acción colectiva para contrarrestar la campaña de desprestigio hacia la vacuna de la oposición y grandes medio. "Mi esposa no ofrece vacunas, no se vacunó nadie de mi familia. Lo que titular algunos medios es mentira, una campaña horrible y de odio hacia mi familia", remarcó.

En la misma línea, su esposa, Soledad Quereilhac, realizó un fuerte descargo en Facebook y mostró su molestia por la situación vivida. "Sarlo no ha tenido otro recurso que cacarear mentiras en los medios. No tengo la potestad de ofrecer vacunas a nadie, no soy funcionaria del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, no fui vacunadas y estoy esperando mi turno como todo el mundo", sentenció con claro enojo. Y sentenció: "Si nadie de mi círculo se vacunó, ni yo misma me vacuné, ¿por qué le ofrecería la vacuna? No tengo ningún trato ni vínculo".