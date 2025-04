¿Qué vinos se aconseja consumir para acompañar las pastas?

Qué vino elegir de acuerdo a la pasta a comer

No importa si son caseras, sin son compradas en una fábrica o aquellas que se encuentran en las góndolas de los supermercados, las pastas son un excelente plato para consumir en cualquier momento de la semana o en una ocasión especial. La mejor manera de acompañarlas es con un vino, pero no todas las variedades de esta comida combinan con los diferentes sabores porque algunos son ideales para determinados tipos de preparaciones.

Una pasta puede ser ideal para consumir en una cena amorosa con la pareja, ya sea en un restaurante o en la comodidad del hogar, como también para celebrar un evento importante en familia. Lo que se coloca dentro del plato es tan destacado como aquello que está fuera del mismo, ya que el queso, el pan y la bebida permitirán potenciar los sabores y lograr un momento único.

"Comer con agua saborizada es de nenazo. No pienso desarrollar", expresó Pouss, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Este comentario corresponde a una foto que un hombre subió a su cuenta sobre cómo le estaban por servir una porción más que generosa de un plato de mostacholes con salsa blanca que parecía verse exquisito. La cita abrió un debate y esto permitió observar que el vino es uno de los elegidos para consumir con las pastas.

¿Qué vino tomar dependiendo la pasta?

Hay una regla que se encuentra difundida entre los sommeliers que es el tipo de vino a usar de acuerdo a la salsa que se utiliza para acompañar a la pasta con o sin relleno. "La regla dice que: a salsas claras, vinos blancos, y a salsas oscuras, vinos tintos. En el caso de los rellenos, se sigue la misma línea. Es simple y parece casi obvia", expresan desde Espacio Vino. Algo que permitió elaborar una interesante guía para elegir la mejor opción.

Pasta sin relleno o con/sin salsa: Sauvignon Blanc y Riesling.

Pasta con salsa/relleno de carne: Chardonnay y Viognier.

Pasta con salsa/relleno de hongo o atún: Pinot Noir.

Pasta sin relleno/ salsa oscura: Malbec.

Pastas con relleno/salsa oscura: Malbec y Cabernet Franc

¿Por qué las botellas de vino deben guardarse acostadas?

Uno de los secretos de conservación de las botellas de vino se encuentra en las posición que deben adoptar en caso de que su consumo se prolongue bastante en el tiempo. Algo que no coincide en nada con la forma que adaptan en un supermercado, debido a que se supone que serán adquiridas después de que fueron colocadas a la venta.

La recomendación que se entrega al momento de comprar se vincula con la conservación del líquido en el interior y para que el corcho se mantenga hidratado. Si esto no sucede, es probable que la bebida sufra alteraciones en su sabor debido a desprendimientos del tapón. Algo que podría permitir que ingrese oxígeno al envase y que contamine a la preparación.

"De este modo, el tapón de corcho no se va a contraer, ni a secar ni va a perder elasticidad, por lo que va a cerrar correctamente la botella, generando una microoxigenación y evitando cualquier tipo de fuga. Esta es la clave para que se conserven las propiedades y cualidades de este producto tan noble, que se potencia con el paso del tiempo", explican en Lorenzo Wines.