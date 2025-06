¿Qué es una billetera RFID y cómo protegen a las tarjetas de débito?

Para qué sirve una billetera RFID

La tecnología avanza a grandes pasos y esto implica que se deban tomar ciertas medidas para proteger el dinero disponible en las cuentas bancarias. Uno de los métodos que surge es portar una billetera con sistema de protección RFID que es ideal para aquellas tarjetas que disponen de cierto mecanismo de pago con un chip interno, como las de débito.

En el último tiempo, se comenzó a popularizar bastante el pago por medios alternativos como es el caso del uso de los celulares, los smartwatch o las tarjetas de débito y crédito sin contacto. Una manera de agilizar la compra de los productos, además de que está enfocada en el reducción del dinero que circula en las manos de las personas. No obstante, estos sistemas tienen una cara negativa y es aconsejable conocerla para estar siempre prevenidos ante cualquiera situación de estafa.

"Les recomiendo que compren billeteras con protección RFID", expresó Pibesdesistemas, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto es producto de una publicidad que Mercado Pago lanzó en la que los celulares que tengan la aplicación podrán realizar cobros como si fueran posnet. Algo que abre la posibilidad a que alguien pase con el suyo, lo ponga cerca de la tarjeta de débito y se lleve la cantidad de dinero que considere necesaria. Una operación de segundos.

Hay varios estuches que cuentan con la Radio-Frequency Identification (RFID) que permite inhibir las ondas de radio para identificar y rastrear objetos. La gracia de esta tecnología es que se suprime el contacto físico y se debe mantener una distancia suficiente para que surja el intercambio. Aquellas billeteras y porta tarjetas reforzados impiden que se puede generar la sustracción de dinero.

Por otro lado, se recomienda que todos los celulares que cuentan con la posibilidad de uso de Near Fiel Communication (NFC) lo tengan desactivo cuando no lo precisan. De esta manera, se evita que haya un contacto no deseado con el dispositivo. Aunque algunos sistemas operativos necesitan de la identificación facial, código de desbloqueo o de una huella para avalar el pago que se realizará. Caso contrario, la operación nunca podrá ser ejecutada.

¿Por qué Mercado Pago ahora es amarillo?

De un día para el otro, los celulares mostraron un cambio que nadie esperaba y que provocó muchas confusiones en los usuarios cuando quisieron llevar a cabo un pago. Es que la aplicación de Mercado Pago dejó atrás el azul para usar el mismo amarillo que se puede apreciar en Mercado Libre. Una decisión que muchos no entienden, pero que cuenta con una explicación por parte de la empresa.

"Mismo logo, nuevo color. Mercado Pago ahora es amarillo para reflejar lo que siempre fuimos: el ecosistema de soluciones financieras de Mercado Libre que impulsa el crecimiento de millones de personas en la región", expresaron en un posteo realizado en la cuenta oficial de X. "Este cambio no modifica la experiencia de uso. Los usuarios van a poder seguir usando su cuenta digital y herramientas de cobro tal como lo hacen siempre", agregaron.

El cambio no demanda ningún tipo de alteración en la contraseña, ni dificultades para realizar pagos o hacer uso del dinero que se encuentra disponible en la cuenta. Es importante recordar que Mercado Pago nunca se contacta por problemas, sino que espera que las personas lo hagan en primera lugar. Una manera muy efectiva de evitar estafas.