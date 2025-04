¿Cómo detectar dólares falsos y no caer en una estafa? Tras levantarse el cepo cambiario, se le recomienda a las personas que presten atención para no caer en estafas y recibir billetes falsos que luego no podrán cambiar o utilizar.

15 de abril, 2025 | 14.49 Cómo identificar dólares falsos Desde la mañana del lunes 14 de abril, cualquier persona que tenga la necesidad de comprar dólares podrá hacerlo de forma libre por meido del homebanking, billetera virtual o de manera presencial. Esto provocó que se lance una advertencia bastante particular que apunta a saber cómo detectar que un billete de la divisa es original y no caer en la estafa de tener versiones falsas. Al levantarse el cepo que restringía el acceso a la compra de dólares, las personas pueden acceder desde el medio que más cómodo le parezca para adquirir estos billetes. Solo deben especificar la cantidad que desean, entregar el equivalente en pesos y en pocos segundos el saldo quedará acreditado en la cuenta. Luego podrá retirarlos para tenerlos en formato físico y es aquí donde puede surgir una nueva forma de engaño. Cómo identificar dólares falsos "Si vas a recibir pagos en efectivo, es fundamental que sepas cómo reconocer billetes de dólares auténticos", expresó Patricio_szpira, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto es producto de que algunos comercios como vendedores particulares comenzaron a aceptar pago con esta divisa para vender sus productos. Una manera de protegerse ante cualquier proceso de devaluación, pero que debe contar con ciertos mecanismos de seguridad. ¿Cómo detectar dólares falsos? Los billetes cuentan con una banda de seguridad sobre la parte derecha que lo atraviesa de arriba hacia abajo. Es una que se encuentra partida en tramos y dispone de un color más que particular.

Tinta que cambia de color de acuerdo a como que posicione al billete.

Marca de agua del retrato que se encuentra a un costado y que solo es visible si se pone a contra luz.

Impresión en relieve que está expuesta en determinadas partes del billete y se detecta con solo pasar el dedo.

Microimpresiones con detalle en varias partes, pero en particular debajo del número 100 en la zona derecha superior.

Hilo de seguridad sobre el sector izquierdo que aparezca con luz ultravioleta. ¿Qué pasa con el dólar tarjeta tras la salida del cepo? Levanta el cepo cambiario generó algunas modificaciones en lo que respecta al acceso del dólar, pero también en aquellas cuestiones que se encuentran vinculadas al pago de determinados consumos que tiene precio con esta divisa. Una de ellas está relacionada con el dólar tarjeta, ya sea por haberse usado en viaje o pago de servicios de programas, streaming o cualquier otra necesidad que lo requiera. MÁS INFO Dólar Cómo comprar el dólar más barato del mercado El recargo del 30% se mantiene para aquellas personas que hayan realizado gastos en el exterior como compra de pasajes, contratación de hoteles y servicios turísticos. Lo mismo aplica para consumo con tarjeta de crédito fuera de la Argentina. Sin embargo, esto puede evitarse si se elige la opción de cancelar los valores por medio de dólares que uno pueda tener dentro de su cuenta bancaria. Caso contario, el uso de pesos generará un incremento.

