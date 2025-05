¿Cómo ajustar el brillo del monitor para que no dañe la vista?

Cómo ajustar el brillo del monitor

Son varias las personas que día tras otro pasan largas horas frente a la PC realizando una gran cantidad de actividades y esto puede provocar que los ojos se vayan dañando con el paso del tiempo. Una manera de protegerlos es contar con una configuración adecuada que permita regular el brillo de los monitores o de los televisores con el fin de que el impacto sea mucho menor.

Estar varias horas sentado frente a la computadora no solo genera consecuencias en las muñecas, en la espalda, el cuello y los muslos, sino que también los ojos se encuentran afectados de gran manera. Esto es producto de que una persona puede pasar un periodo más que considerable de minutos sin pestañear, además del brillo directo que entra por las pupilas. En caso de no poder evitar el tiempo de exposición, se recomienda calibrar al monitor.

Cómo ajustar el brillo del monitor

"Se me jodió el brazo del monitor y lo arreglé con una bic, cuenten sus crotadas ingeniosas con la PC así no me siento solo", expresó Steamcito_ar, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La foto muestra que una birome parada es la que evita que la pantalla impacta contra la madera de la mesa, debido a que uno de los soportes del brazo metálico se rompió y esto impide que quede suspendida. Algo que otros usuarios comprendieron y se animaron a compartir sus experiencias con cajas, libros y demás objetos que tengan a mano en su escritorio.

La posición que el monitor dispone no solo es la recomendada porque debe encontrarse a una distancia de 60 cm, sino que además es posible apreciar que la intensidad de los colores es la adecuada para la iluminación presente dentro de la habitación. Este último factor es crucial, debido a que será de gran ayuda para regular los valores del brillo. Uno que después de unos minutos puede llegar a ser molesto al punto que provoque dolor de cabeza.

¿Cómo ajustar el brillo del monitor?

Hay tres maneras de calibrar el brillo del monitor para que este no se trasforme en un problema cuando se hace un uso prolongado de dispositivo. Cada una de las opciones que se van a presentar dependen bastante de lo que el usuario considere necesario y dé utilidad. Puede haber parámetros para replicar, pero no todos experimentan lo mismo.

Configuración de Windows: ir a la sección de configuración, luego a sistema e ingresar a pantalla. En esta última aparecerá la opción de brillo para ajustarlo de manera manual.

ir a la sección de configuración, luego a sistema e ingresar a pantalla. En esta última aparecerá la opción de brillo para ajustarlo de manera manual. Activar luz nocturna: se puede acceder por medio del panel de opciones de pantalla.

se puede acceder por medio del panel de opciones de pantalla. Calibrar el televisor: muchas veces el televisor se encuentra ajustado en un modo y esto puede provocar que el brillo disponga de valores elevados.

La mejor recomendación que existe en estos casos es la aplicación de la función de luz nocturna, debido a que expone la vista colores más cálidos y pueden revertir los efectos de la luz azul que las pantallas emiten. Además de que se trata de una alternativa ideal que eliminar un aspecto nocivo del brillo como es provocar problemas al momento de querer encontrar el sueño por las noches.