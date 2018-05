En medio de una enorme incertidumbre y un gran dolor, hoy los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juanconmemoran los seis meses desde el 15 de noviembre del año pasado, cuando el submarino desapareció y nunca más se supo qué fue de él y de todas las personas que estaban dentro.

Además de ser una fecha especial y difícil, desde esta fecha las familias pueden iniciar el trámite de “presunción de fallecimiento” debido a que ya pasaron seis meses de la última vez que se tuvieron señales de vida de los submarinistas, tal como les comunicó el miércoles pasado de manera extraoficial el jefe de la Armada Argentina, Vicealmirante José Luis Villán.

Este trámite les permitirá cobrar las pensiones por el fallecimiento de quienes, en muchos casos, eran sostén de familia. Sin embargo, el dinero será menor a los sueldos de los oficiales y suboficiales. Esto presenta una disyuntiva para las familias: aceptar la muerte y seguir adelante, o no rendirse ante la más mínima posibilidad de encontrar a sus seres queridos.

De hecho, hay un fuerte conflicto entre los familiares ya que, a pesar de que la mayoría está firme en no iniciar el trámite para presionar al Estado para que continúe con la búsqueda, algunos ya decidieron hacerlo de todas maneras. "No lo pienso hacer hasta que no tenga una prueba", sostuvo una de las parientes que no pedirá el resarcimiento.

"Si alguien hace el trámite y la Justicia dice que tal día a tal hora una persona desapareció directamente se extiende al resto de los 43 que están en la misma situación, pero hay familiares que por ahora no lo quieren hacer hasta que tengan prueba de que los chicos están en el submarino", agregó una de las familiares que visita con frecuencia la Base Naval Mar del Plata, según publicó La Nación.

Mientras tanto, siguen enormes incógnitas alrededor de qué pasó con el submarino, por qué no se avanza con la investigación, cómo fue que salió a navegar días antes de su desaparición a pesar de no estar en condiciones para hacerlo y por qué se ignoraron una gran cantidad de indicios descubiertos durante la búsqueda internacional del navío.

Aún así, las familias, amigos y allegados de los tripulantes harán hoy una misa en las puertas de la Base Naval Mar del Plata desde las 15. “A seis meses de la última comunicación convocamos a todo el pueblo argentino para pedir que sigan buscando a los 44 del ARA San Juan”, pidieron en afiches que repartieron en los últimos días.

Por otro lado, el hermano del suboficial maquinista Hernán "el Moncho" Rodríguez, uno de los submarinistas, compartió un emotivo video en el que lo conmemora y recuerda a quien era “la leyenda del San Juan” por haber trabajado en él durante 9 años, y reiteró el pedido de que refuercen la búsqueda.

