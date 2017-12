"Es tan descabellado que es difícil pensar que no se trata de una persecución judicial", afirmó José Vivanco, director para las Américas de Human Rights Wacht (HRW). Sus dichos.

El director para las Américas de Human Rights Wacht (HRW) José Vivanco cuestionó las prisiones preventivas dictadas por el juez federal Claudio Bonadio en la causa por la firma del Memorándum con Irán. En una entrevista con el Diario Perfilademás acusó que si se aplicaran las preventivas en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos debería ir preso por acordar la paz con las FARCS, que fue apoyado por Mauricio Macri.

"El procesamiento y pedido de desafuero de la ex presidenta y otros 11 imputados en el caso por el memorándum con Irán es tan descabellado que es difícil pensar que no se trata de una persecución judicial. La prisión preventiva está muy mal fundada y no satisface los estándares mínimos que exige el derecho internacional de los derechos humanos", sostuvo.

Vivanco además explicó que si se aplicaran las prisiones preventivas en otros casos, el ex presidente argentino Raúl Alfonsín debería ir preso: "Un tribunal en Colombia podría procesar mañana por “encubrimiento” al presidente O a Juan Manuel Santos por su negociación en materia de justicia con las FARC. O, incluso, con la misma tesis podría haber terminado preso Raúl Alfonsín por impulsar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final".

"Macri propuso para la CIDH a un candidato impresentable"

El director de HRW evaluó el gobierno de Macri y enumeró errores: "Propuso a la CIDH un candidato impresentable; limitó el acceso de activistas a la cumbre de la OMC, sin dar explicaciones serias; y también vimos declaraciones muy preocupantes de algunos funcionarios en relación con el uso de la fuerza durante protestas luego de la muerte de Rafael Nahuel presuntamente en manos de la Prefectura".