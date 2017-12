El sargento Damián Ferrero fue apartado de la Policía Bonaerense, acusado de haber participado en los incidentes frente al Congreso durante la primera marcha contra la reforma previsional, el pasado 14 de diciembre. En una entrevista con El Destape, Ferrero desmiente ser el de la foto y se prepara para acudir a la Justicia a revertir la decisión de sus superiores, basada en lo que se difundió en las redes sociales.

"Es todo mentira, totalmente falso. En las fotos de Facebook soy yo, pero la foto de arriba no. Ni siquiera estaba en Buenos Aires. El jueves me citaron al mediodía a la Jefatura Departamental de Campana", le dijo a este medio en una nota publicada recientemente. Según Ferrero, el mismo jueves 14 estuvo haciéndose una revisación médica, producto de la licencia por la que no forma parte activa de la Bonaerense desde fines de 2016.

LEE MÁS "Rompió el silencio el policía acusado de incidentes en el Congreso: Es todo falso, no estaba allí"

El sargento, integrante del comando de Patrullas de Escobar, irá a la Justicia para revertir la sanción que le impuso la fuerza. Fuentes del ministerio de Seguridad afirmaron a este medio que el apartamiento de Ferrero se decidió, de forma preventiva, a partir de lo difundido en las redes sociales mientras continúa la investigación administrativa. En la entrevista, Ferrero dijo que se enteró que lo estaban "escrachando" en la fanpage "La delgada línea azul", de ideología reaccionaria y favorable a la fuerza policial.

El Destape accedió al certificado, firmado por el médico de la policía Damián Lachter, en el cual se le extiende la licencia médica hasta enero de 2018. El mismo está datado el mismo jueves 14, cuando el Congreso era el escenario de una fuerte represión de Gendarmería contra los manifestantes y cuando se tomó la foto de un hombre, con camiseta del Deportivo Riestra, que supuestamente lo incrimina. Entre la jefatura y la plaza hay más de 80 kilómetros de distancia.

Desde la familia de Ferrero dialogaron con este medio y confirmaron que el joven estaba de licencia y que, además, luego estuvo estudiando para un final que dio en la semana previa a la Navidad. Quien firma el certificado está registrado en la Provincia de Buenos Aires con su número de matrícula, el 333.543, según se pudo constatar. Lachter fue ascendido dentro de la fuerza en mayo de 2016, a través de la resolución 587 del Ministerio de Seguridad. El Destape intentó comunicarse con el médico, pero no respondió a las llamadas.