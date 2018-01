La jugada de Facebook que pone en alerta al empresario favorito del Gobierno

Facebook Argentina anunció el desembarco de la plataforma Marketplace, el servicio que permite a los usuarios de la red social comprar y vender cosas sin salir de la aplicación, que ya funciona en 37 países y que mantiene bajo un especial estado de alerta a Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre y empresario allegado al Gobierno.

Según destacaron especialistas, Marketplace difiere de todas formas de la plataforma de Galperín ya que se esfuerza por mantener una distancia considerable sobre la transacción que se llevará a cabo entre los usuarios: es decir, que no se ocupa de la logística, ni del pago, ni cobra comisión.

En el caso de la Argentina, no obstante, esto no está implementado, así que Facebook Marketplace funciona como una guía de ofertas y un lugar de encuentro. La compañía sí se encarga de monitorear qué se vende (no admite alcohol, por ejemplo) y tampoco permitirá ventas anónimas.