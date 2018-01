La jefa del bloque del massismo en Diputados, Graciela Camaño, sostuvo que "no hay ninguna posibilidad de un acuerdo" entre esa fuerza política "con Cristina Kirchner", luego de la reunión entre Sergio Massa y el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, en el cual el intendente de Merlo busca la unidad de todos los espacios peronistas de cara al 2019.

"No tenemos nada en común con el kirchnerismo ni con Cristina", afirmó Camaño, quien destacó: "no vamos a estar al lado de personas que tengan en la mochila cuentas pendientes con la Justicia".

Sobre el encuentro de Sergio Massa con el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, destacó que acordaron "una agenda de siete puntos" y señaló: "nos interesa encontrarnos con tipos con los que podamos trabajar, que no tengan prontuario ni causas penales, sean del partido que sean".

En declaraciones a La Nación, un matutino porteño, la diputada descartó de plano un acercamiento con el kirchnerismo. "No nos interesa entrar en ese debate. Ponen un monstruo enfrente y preguntan: ¿Dónde van a estar respecto de este monstruo? . Nosotros hicimos un camino y queremos que se nos respete por ese camino", señaló.

Camaño aclaró que "ahí tenés tipos que no están sospechados", pero que "hay otros que están sospechados, imputados y procesados". "Ese camino no lo vamos a recorrer. No vamos a estar al lado de personas que tengan en la mochila cuentas pendientes con la Justicia", dijo.