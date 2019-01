Una hermana de Thelma Fardín dice que no le cree a su denuncia contra Juan Darthés

Carla Lescano, la medio hermana por parte de madre de Thelma Fardín, aseguró que no le cree a la actriz en su denuncia de violación contra Juan Darthés.

"La moda de ahora es decir 'me violaron hace 10 años'. Estuve un montón de días pensando si salgo a decir que esta chica está mintiendo, y ayudo a Darthés porque esta chica está mintiendo", dijo Lescano en declaraciones a Radio del Centro.

"Yo no sé si hubo alguna situación, me dejó sin argumentos Darthés cuando dijo que ella la quiso avanzar. Evidentemente algo hubo, pero seguro que él no la violó", dijo entre dudas.

La hermana de Thelma sostuvo que la relación con la actriz está rota. "Ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta. Mí mamá estuvo acá en Bariloche con mi tía y ella la llamó mil veces para decirle que se iba a suicidar", indicó Lescano quien aseguró haber sido violada hace unos años.

Por su parte, la abogada de Fardin, Sabrina Cartabia, calificó a los dichos de Lescano como una prueba "muy débil" porque "la media hermana habla de algo que cree".

"Dice: 'Yo no le creo'. Y la Justicia no se basa en creencias, esto se define con pruebas". "Quizás hay que preguntarle a Burlando si ésta es la bomba que anuncio", sostuvo Cartabia.