La actriz Thelma Fardincontó en Perros de la Calle cómo se gestó la denuncia contra Juan Darthes, radicada en Guatemala, y explicó lo difícil que puede ser para una mujer hacer una denuncia de género sin tener ayuda económico.

“Para poder viajar fue desde Actrices la primera ayuda que tuve. No llegaba a hacerlo desde mi bolsillo y eso es muy fuerte de ver. Ante una situación tan dolorosa, te encontrás con un impedimento económico", dijo.

Asimismo, agregó: "Constituirse como querella es muy difícil. Para empezar a hablar una chica necesita 10.000 dólares, los abogados penalistas salen eso”.

“Es muy fuerte ver cómo no se le garantiza a la víctima la posibilidad de ser representada en el juicio".

“Es muy fuerte ver cómo no se le garantiza a la víctima la posibilidad de ser representada en el juicio. Necesitas una espalda económica que yo no tengo", afirmó mientras añadió: "Es muy difícil decirle a la gente que hable porque el sistema lamentablemente no sabe y te revictimiza muchas veces y además podés no conseguir un patrocinio gratuito".

Por otra parte, habló sobre su mamá tras la denuncia de su media hermana y la de ella misma: “Para mi mamá esto es doloroso. Apenas puede con la parte emocional, personal, familiar. Es muy duro pero está entera. Mi mamá para mí es un ejemplo. Verla vivir y salir adelante de un montón de cuestiones me dio fuerza".

"Está implícito en todo lo que cuenta mi hermana lo que le pasó a mi mamá, que también es una víctima. Es una sobreviviente”, finalizó.