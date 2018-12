Thelma Fardin contó cómo fue el proceso para llegar hasta la denuncia a Darthés

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Thelma Fardin contó cómo fue el proceso y los meses previos para llegar hasta la denuncia judicial por violación contra Juan Darthés.

"Estaba viviendo en México y me volví a Buenos Aires. Entonces empezamos de a poco. Para meterme en el pantano y abrir esa puerta me parecía fundamental estar rodeada de mi gente", reveló en una entrevista en Telefe con Verónica Lozano.

Además, contó cómo arrancó con el proceso legal. "Volví y empecé a asesorarme legalmente. Hablé con Luciana Peker (periodista) y empezamos a ver cuál era la manera. Fui a la UFEM (Unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres), logramos el contacto con Nicaragua, que está en un momento tremendo".

Fardin contó que "no fue menor" ir a Nicaragua "buscando la sanación, no quería exponerme a situaciones riesgosas". Dejó en claro que "en Nicaragua fue todo a una velocidad inesperada, el trato fue muy bueno"

"Cuando grabamos el video ya tenía la experiencia de Nicaragua, no fue estratégico. Estoy muy expuesta, pero fue una decisión estar expuesta ahí. Se ve el lugar roto de los 16 años, pero ya no estoy ahí. Yo tomé esa decisión de no estar expuesta al escarnio", aclaró.

Sobre el día de la revelación pública, Fardin contó: "Lo hicimos en Buenos Aires y pensamos bien qué decir, cómo decirlo. Ahora hay que trascender eso y que no haga falta que te tengan que ver rota para que te crean".