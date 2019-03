El popular programa de Iván de Pineda tuvo una peculiar escena con el humorista Ezequiel Campa de protagonista en el que quedó expuesta una integrante de la producción como "doble agente" para filtrar información.

"Tengo un infiltrado en la producción. No lo tendría que haber dicho, pero lo dije. Hasta ahí llega la información", reveló el humorista, quien estaba como participante invitado al programa Pasapalabra.

El conductor interrogó: "¿Qué hace adentro de la producción? Un espía tiene un doble rol, tiene que cumplir una función específica".

"Lleva y trae. Es la persona que te trae la comida, entre otras cosas", especificó el actor. Iván le preguntó: "¿Estás hablando de Belén Capodanno?", para luego llamar a la productora para interrogarla frente a cámara.

Belén no dio vueltas para confirmar que era la infiltrada: "Es muy fuerte, es muy fuerte, pensé que no se iba a decir. Ya quedé mal por unos bombones y ahora con esto me hundo".