Furor por el increíble video de 140 años que subieron a YouTube

La duración imposible aparece solo en la vista previa.

Un video de YouTube que, en apariencia, dura 140 años se volvió viral y dejó desconcertados a millones de usuarios en todo el mundo. El clip desafía los límites técnicos conocidos de la plataforma ya superó los 3,7 millones de visualizaciones, impulsando teorías, debates en redes sociales y preguntas sobre cómo funciona realmente el sistema de carga y reproducción de YouTube.

Lo más llamativo es que la duración imposible aparece solo en la vista previa. Al darle play, el reproductor ajusta automáticamente el tiempo y lo ubica cerca de las 12 horas, con leves variaciones según cada reproducción. Esa contradicción entre lo que se muestra antes de reproducir y lo que efectivamente permite YouTube es el eje central del misterio que mantiene enganchada a la comunidad digital.

De qué se trata el video de YouTube que “dura” 140 años

Quienes se animaron a reproducirlo se encontraron con una experiencia completamente vacía: el video no muestra imágenes, sonidos ni contenido relevante. Esa ausencia total no hizo más que alimentar las especulaciones sobre su verdadero propósito y sobre si se trata de un experimento, una prueba técnica o simplemente una falla llevada al extremo.

La duración irreal de 140 años desaparece apenas comienza la reproducción. En ese momento, YouTube impone su límite operativo y fija el marcador en torno a las 12 horas, que es el máximo permitido actualmente para los videos estándar en la plataforma.

El canal detrás del misterio

El video pertenece al canal @shinywr, un perfil que suma todavía más interrogantes. Según la información pública, su ubicación figura como Corea del Norte, aunque no hay descripciones, biografías ni pistas claras sobre quién está detrás. A pesar de tener apenas tres videos publicados, el canal acumula unos 238 mil suscriptores y más de 5,3 millones de reproducciones, una cifra inusual para una cuenta creada el 31 de julio de 2023.

Además del clip de 140 años, el canal muestra otros contenidos extraños: un short que supuestamente dura más de 150 horas y un directo listado con 300 horas de emisión, muchos de los cuales ni siquiera se reproducen correctamente.

La explicación más probable

La hipótesis más aceptada apunta a un error en los metadatos del archivo. Cada video subido a YouTube maneja varias capas de información temporal y, si alguna falla, pueden aparecer inconsistencias extremas entre la duración declarada y la real.

YouTube establece un límite máximo de 12 horas o 256 GB, lo que ocurra primero. Por eso, una duración medida en décadas no tiene sustento técnico. Todo indica que se trata de una anomalía visual que explotó la curiosidad colectiva y convirtió al video en uno de los fenómenos virales más insólitos del año.