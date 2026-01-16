Japón investiga a Grok, el servicio de IA de Elon Musk, por crear imágenes inapropiadas

FOTO DE ARCHIVO: Los logotipos de xAI y Grok

‍Japón se convirtió el viernes en el último país en investigar a ‍la red social ⁠X por el servicio de inteligencia artificial Grok, propiedad de Elon Musk, y afirmó que el Gobierno considerará todas las opciones posibles para evitar la generación de imágenes inapropiadas.

La Oficina del Gabinete de Japón ha pedido a X Corp que ‌aplique mejoras inmediatas, pero hasta ⁠ahora no ha habido ⁠respuesta de la empresa, dijo la ministra de Seguridad Económica, Kimi Onoda.

"Tenemos previsto examinar ‍sin demora todas las opciones posibles, incluidas las medidas legales", ⁠si la situación no ‌mejora, dijo Onoda, que también es la responsable estatal de Estrategia de inteligencia artificial.

xAI dijo a última hora del miércoles que había implementado ajustes para ‌evitar ‌que los usuarios de Grok editaran "imágenes de personas reales con poca ropa, como con bikinis".

xAI también dijo que había bloqueado a los usuarios ​en función de su ubicación para que no generaran imágenes de personas con poca ropa "donde es ilegal", sin identificar esas jurisdicciones.

Las declaraciones de Onoda se producen después de que Reino Unido y Canadá dijeran que ‍seguían adelante con sus propias investigaciones a Grok. Dirigentes y países de todo el mundo han intentado tomar medidas drásticas contra el chatbot de inteligencia artificial después ​de que se revelara que los usuarios podían hacer que generara imágenes sexualizadas de ​mujeres y menores.

Malasia e Indonesia han bloqueado temporalmente el acceso a Grok ⁠por la creación de imágenes explícitas.

Con información de Reuters