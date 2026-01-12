Todavía no se popularizó el 7 y ya presentaron WiFi 8

Muchos usuarios todavía usan Wi-Fi 6 o incluso versiones anteriores.

Wi-Fi 8, el próximo estándar de conectividad inalámbrica conocido oficialmente como IEEE 802.11bn, empezó a tomar forma antes de lo esperado. En el último CES, varios fabricantes sorprendieron al mostrar routers y chips compatibles, aun cuando la especificación final no estará lista hasta 2028. Si se mantiene la tendencia, los primeros dispositivos comerciales con Wi-Fi 8 podrían llegar a los consumidores antes de que termine este año.

El dato clave es que, apenas dos años después del debut de Wi-Fi 7, la industria ya está trabajando a toda máquina en la siguiente generación. Aunque muchos usuarios todavía usan Wi-Fi 6 o incluso versiones anteriores, los fabricantes de hardware y proveedores de silicio avanzan con productos basados en borradores preliminares del estándar, que luego podrían actualizarse vía software para ajustarse a la versión definitiva.

Desde la Wi-Fi Alliance, la organización responsable de la norma, explicaron que este movimiento temprano es habitual. Kevin Robinson, su director ejecutivo, señaló que el ecosistema suele arrancar con el desarrollo de chips, diseños de referencia y prototipos mucho antes de que exista una certificación oficial.

Qué se espera de Wi-Fi 8

A diferencia de generaciones anteriores, Wi-Fi 8 no pone el foco en aumentar la velocidad máxima, sino en mejorar la fiabilidad, la estabilidad y la eficiencia energética. El objetivo es mantener el rendimiento de Wi-Fi 7, pero con menos latencia, menos cortes y una experiencia más consistente, incluso a mayor distancia o con muchos dispositivos conectados al mismo tiempo.

El concepto central es la llamada Ultra High Reliability (UHR). Según los responsables del estándar, Wi-Fi 8 apunta a ofrecer un 25% más de rendimiento real en escenarios cotidianos, reducir en un 25% la latencia pico y disminuir en la misma proporción la pérdida de paquetes, especialmente cuando los equipos se mueven entre distintos puntos de acceso.

Otra novedad clave será la coordinación activa entre routers y repetidores como nodos independientes, los equipos formarán una malla inteligente que gestionará los recursos de red de forma dinámica según la demanda y las condiciones de la señal.

Wi-Fi 8 en el CES y los primeros chips

En el CES ya se vieron los primeros anuncios fuertes. Broadcom presentó su plataforma Wi-Fi 8 con el procesador BCM4918 y radios de doble banda pensadas tanto para routers hogareños como para equipos de proveedores de internet. MediaTek, por su parte, mostró la familia Filogic 8000, orientada a dispositivos premium, desde smartphones y notebooks hasta televisores y hogares inteligentes.

También llamó la atención ASUS ROG con un router conceptual de diseño futurista, el NeoCore, que promete latencias más bajas y mayor rendimiento sostenido, especialmente pensado para gaming.

Si bien las especificaciones finales llegarán recién en 2028, todo indica que Wi-Fi 8 empezará a meterse en el mercado mucho antes, sentando las bases de la conectividad inalámbrica de los próximos años.