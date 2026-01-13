WhatsApp cambia para siempre la forma de enviar y eliminar mensajes

Meta comenzó a testear un temporizador ultracorto que se suma al que ya existe.

WhatsApp está probando una nueva función que promete cambiar la forma en que se guardan los mensajes en los chats. La aplicación de mensajería de Meta comenzó a testear un temporizador ultracorto que permite que los mensajes desaparezcan automáticamente después de solo una hora. Se trata de una opción pensada para información puntual y sensible, que no necesita quedar almacenada durante 24 horas o más, como ocurre con los mensajes temporales actuales.

Este nuevo temporizador de una hora se suma a las opciones ya disponibles y no reemplaza las existentes. El objetivo es darle al usuario un mayor control sobre el tiempo de vida de cada mensaje, sin alterar la experiencia habitual de uso. WhatsApp apunta así a situaciones cotidianas: envío de códigos de verificación, contraseñas provisorias, direcciones momentáneas o indicaciones que solo son útiles por un rato y que, pasado ese tiempo, conviene que desaparezcan solas.

Un refuerzo en la estrategia de privacidad de WhatsApp

La incorporación de temporizadores más cortos responde a un cambio claro en las prioridades de los usuarios. La privacidad dejó de ser un extra para convertirse en un eje central de la mensajería instantánea. Si bien WhatsApp ya ofrece cifrado de extremo a extremo, la empresa detectó que cada vez más personas valoran poder decidir no solo qué comparten, sino también por cuánto tiempo queda disponible.

En ámbitos laborales, educativos y personales, la acumulación de mensajes con datos sensibles puede convertirse en un riesgo innecesario. Información que fue relevante durante minutos puede quedar expuesta durante horas o días sin sentido. El temporizador de una hora busca reducir esa exposición de manera automática, sin depender de que el usuario se acuerde de borrar mensajes más tarde.

Casos de uso ideales para los mensajes que se borran en una hora

Esta nueva opción está pensada para intercambios breves y específicos. Algunos ejemplos claros de cuándo conviene usar el temporizador de una hora son:

Códigos de verificación o autenticación en dos pasos.

Contraseñas provisorias o accesos temporales.

Direcciones, ubicaciones o puntos de encuentro momentáneos.

Indicaciones rápidas para una reunión o trámite.

Datos sensibles que solo necesitan estar disponibles por un corto período.

A partir de ahora se podría enviar un mensaje temporal de hasta una hora.

Cómo funciona el temporizador de una hora

La función se integra de forma simple dentro del menú de mensajes temporales. Puede activarse tanto en chats individuales como en grupos. Una vez seleccionada la opción de una hora, todos los mensajes enviados bajo esa configuración se eliminan automáticamente pasado ese tiempo.

Un detalle clave es que el conteo comienza desde el momento en que el mensaje es entregado, no desde que se lee. Esto evita problemas con las confirmaciones de lectura desactivadas o con destinatarios que no abren el chat de inmediato. WhatsApp muestra avisos claros antes de activar la función y aclara que los mensajes se borrarán incluso si nunca fueron abiertos.

Para evitar confusiones, la app incorpora recordatorios visuales que indican cuándo un chat tiene activo este temporizador. En los grupos, la advertencia es aún más importante, ya que la configuración aplica a todos los participantes. Actualmente, el temporizador de una hora está disponible en versiones beta de WhatsApp para Android y WhatsApp Web. Si las pruebas resultan exitosas, la función llegaría al público general en los próximos meses, como parte de la estrategia de WhatsApp para reforzar la privacidad y modernizar su plataforma.