6 consejos para evitar que te espíen a través de WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en una herramienta central para comunicarnos con familiares, amigos y colegas, pero también es objeto de intentos de espionaje, suplantación o accesos no autorizados si no se toman precauciones. Aunque la plataforma incluye cifrado de extremo a extremo, existen configuraciones y hábitos que ayudan a blindar tu seguridad digital y reducir el riesgo de que alguien espíe tus chats, datos o actividades dentro de la app. A continuación, te compartimos seis consejos esenciales para protegerte.
1. Activá la verificación en dos pasos
Este paso es uno de los más efectivos para evitar accesos no autorizados:
-
Entrá a Ajustes → Cuenta → Verificación en dos pasos.
-
Activá esta función y elegí un PIN seguro.
-
Podés agregar además un correo de recuperación en caso de olvidar el PIN.
La verificación en dos pasos impide que terceros ingresen a tu cuenta incluso si obtienen tu SIM o tu código de verificación.
2. Revisá los dispositivos vinculados
WhatsApp Web o la versión Desktop puede ser un punto de acceso si no cerrás sesión en computadoras ajenas:
-
En WhatsApp, andá a Ajustes → Dispositivos vinculados.
-
Revisá la lista y cerrá todas las sesiones que no reconozcas.
-
Evitá usar computadoras públicas o compartidas sin cerrar sesión al terminar.
Esto reduce el riesgo de que alguien mantenga acceso a tus chats desde otro dispositivo.
3. Protegé tu pantalla con bloqueo
Tu celular debería requerir un método de desbloqueo seguro:
-
Activá huella digital, reconocimiento facial o un PIN fuerte.
-
No uses patrones simples o códigos predecibles.
Si alguien accede físicamente a tu teléfono, este bloqueo complementa el cifrado de WhatsApp y evita que lea tus mensajes sin permiso.
4. Desactivá las copias automáticas en la nube si no las necesitás
WhatsApp permite respaldar chats en Google Drive o iCloud, lo cual es útil, pero también puede representar un riesgo si la cuenta en la nube no está bien protegida:
-
Revisá Ajustes → Chats → Copia de seguridad.
-
Si no necesitás respaldos automáticos, desactivalos o limitá la frecuencia.
-
Asegurate de que la cuenta de Google o Apple tenga autenticación fuerte (2FA).
Esto evita que alguien con acceso a tu nube vea tus respaldos de conversación.
5. Ajustá la privacidad de tu perfil
Controlá quién ve tu información personal:
-
En Ajustes → Cuenta → Privacidad, configurá quién puede ver tu última vez, foto de perfil, estado e info.
-
Podés limitarlo a “Mis contactos” o incluso “Nadie” según tu nivel de privacidad deseado.
Esto reduce la visibilidad de tus datos, algo que puede ser explotado para intentos de ingeniería social.
6. Cuidado con los enlaces y mensajes sospechosos
El phishing y la ingeniería social siguen siendo vías comunes para vulnerar cuentas:
-
No abras enlaces sospechosos de contactos desconocidos o grupos públicos.
-
No ingreses tu código de verificación o PIN de verificación en dos pasos cuando te lo pidan por mensaje.
-
Si recibís mensajes que parecen ser de WhatsApp o de soporte pidiendo datos, verificá la autenticidad.
El sentido común y la precaución reducen de manera significativa el riesgo de ser víctima de fraude o espionaje.
La seguridad en WhatsApp no se limita al cifrado de extremo a extremo: depende también de cómo configurás tu cuenta y tus hábitos de uso. Activar la verificación en dos pasos, revisar dispositivos vinculados, proteger la pantalla del teléfono, gestionar copias de seguridad y ajustar la privacidad son pasos concretos que fortalecen tu defensa contra accesos indeseados. Con estas prácticas, podés reducir notablemente la probabilidad de que alguien espíe tus chats o datos dentro de WhatsApp.