6 consejos para evitar que te espíen a través de WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en una herramienta central para comunicarnos con familiares, amigos y colegas, pero también es objeto de intentos de espionaje, suplantación o accesos no autorizados si no se toman precauciones. Aunque la plataforma incluye cifrado de extremo a extremo, existen configuraciones y hábitos que ayudan a blindar tu seguridad digital y reducir el riesgo de que alguien espíe tus chats, datos o actividades dentro de la app. A continuación, te compartimos seis consejos esenciales para protegerte.

1. Activá la verificación en dos pasos

Este paso es uno de los más efectivos para evitar accesos no autorizados:

Entrá a Ajustes → Cuenta → Verificación en dos pasos .

Activá esta función y elegí un PIN seguro .

Podés agregar además un correo de recuperación en caso de olvidar el PIN.

La verificación en dos pasos impide que terceros ingresen a tu cuenta incluso si obtienen tu SIM o tu código de verificación.

2. Revisá los dispositivos vinculados

WhatsApp Web o la versión Desktop puede ser un punto de acceso si no cerrás sesión en computadoras ajenas:

En WhatsApp, andá a Ajustes → Dispositivos vinculados .

Revisá la lista y cerrá todas las sesiones que no reconozcas .

Evitá usar computadoras públicas o compartidas sin cerrar sesión al terminar.

Esto reduce el riesgo de que alguien mantenga acceso a tus chats desde otro dispositivo.

3. Protegé tu pantalla con bloqueo

Tu celular debería requerir un método de desbloqueo seguro:

Activá huella digital, reconocimiento facial o un PIN fuerte .

No uses patrones simples o códigos predecibles.

Si alguien accede físicamente a tu teléfono, este bloqueo complementa el cifrado de WhatsApp y evita que lea tus mensajes sin permiso.

4. Desactivá las copias automáticas en la nube si no las necesitás

WhatsApp permite respaldar chats en Google Drive o iCloud, lo cual es útil, pero también puede representar un riesgo si la cuenta en la nube no está bien protegida:

Revisá Ajustes → Chats → Copia de seguridad .

Si no necesitás respaldos automáticos, desactivalos o limitá la frecuencia.

Asegurate de que la cuenta de Google o Apple tenga autenticación fuerte (2FA).

Esto evita que alguien con acceso a tu nube vea tus respaldos de conversación.

5. Ajustá la privacidad de tu perfil

Controlá quién ve tu información personal:

En Ajustes → Cuenta → Privacidad , configurá quién puede ver tu última vez, foto de perfil, estado e info .

Podés limitarlo a “Mis contactos” o incluso “Nadie” según tu nivel de privacidad deseado.

Esto reduce la visibilidad de tus datos, algo que puede ser explotado para intentos de ingeniería social.

6. Cuidado con los enlaces y mensajes sospechosos

El phishing y la ingeniería social siguen siendo vías comunes para vulnerar cuentas:

No abras enlaces sospechosos de contactos desconocidos o grupos públicos.

No ingreses tu código de verificación o PIN de verificación en dos pasos cuando te lo pidan por mensaje.

Si recibís mensajes que parecen ser de WhatsApp o de soporte pidiendo datos, verificá la autenticidad.

El sentido común y la precaución reducen de manera significativa el riesgo de ser víctima de fraude o espionaje.

La seguridad en WhatsApp no se limita al cifrado de extremo a extremo: depende también de cómo configurás tu cuenta y tus hábitos de uso. Activar la verificación en dos pasos, revisar dispositivos vinculados, proteger la pantalla del teléfono, gestionar copias de seguridad y ajustar la privacidad son pasos concretos que fortalecen tu defensa contra accesos indeseados. Con estas prácticas, podés reducir notablemente la probabilidad de que alguien espíe tus chats o datos dentro de WhatsApp.