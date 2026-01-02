Chau WhatsApp: estos celulares dejarán de tener la app desde 2026

La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, exigirá a partir del 1° de enero de 2026 requisitos técnicos más estrictos para poder funcionar en un teléfono. Para mantener la compatibilidad, los dispositivos deberán contar al menos con Android 5.0 o superior o con iOS 15.1 o posterior. Los teléfonos que no puedan actualizarse a esas versiones quedarán sin acceso a la app, sin posibilidad de enviar o recibir mensajes, llamadas o contenidos.

Este tipo de actualizaciones responden a la necesidad de WhatsApp de reforzar la seguridad, privacidad y nuevas funciones, que requieren sistemas más modernos que los que algunos dispositivos antiguos ya no soportan.

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares

WhatsApp actualiza periódicamente los requisitos de sistema operativo que soporta. Los modelos muy antiguos ya no reciben actualizaciones oficiales de Android o iOS y carecen de las bases de seguridad y capacidades técnicas necesarias para ejecutar las versiones actuales de la app.

A partir de 2026, esta exigencia se aplica de forma más estricta, dejando fuera equipos cuyos fabricantes ya no brindan actualizaciones o parches de seguridad.

Requisitos mínimos para seguir usando WhatsApp

Antes de repasar la lista de modelos afectados, es clave saber qué versiones son necesarias:

Android : versión 5.0 o superior

iPhone: iOS 15.1 o posterior

Los teléfonos que no puedan actualizar a estas versiones quedarán automáticamente sin poder usar WhatsApp cuando expire el soporte.

iPhone que perderán compatibilidad

Entre los iPhone más emblemáticos que quedarán fuera del servicio se encuentran:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Estos modelos no pueden instalar iOS 15.1, por lo que no cumplirán los requisitos para seguir usando WhatsApp en 2026.

Android que dejarán de tener WhatsApp

La medida también alcanza a numerosos dispositivos Android que no pueden ejecutar versiones modernas del sistema operativo. Entre ellos se destacan:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

LG

Optimus L3 II

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L7 II

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

Sony

Xperia Z2

Xperia Z3

Huawei

Ascend Mate

G740

D2

Estos dispositivos, en su mayoría lanzados entre 2012 y 2014, ya no pueden ejecutar Android 5.0 o versiones posteriores, lo que los hace incompatibles con las futuras versiones de WhatsApp.

Qué hacer si tu celular queda fuera

Si tu teléfono figura entre los modelos que perderán soporte, la recomendación es:

Hacer una copia de seguridad de tus chats en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone) antes de que la app deje de funcionar.

Actualizar el sistema operativo si es posible.

Considerar cambiar de dispositivo por uno más moderno que sí cumpla con los requisitos mínimos.

Sin estas medidas, WhatsApp podría dejar de funcionar de forma progresiva, empezando por la imposibilidad de instalar nuevas actualizaciones y eventualmente bloqueando el acceso completo.

La decisión de WhatsApp de cortar soporte a dispositivos antiguos a partir de 2026 obliga a millones de usuarios a evaluar si sus teléfonos seguirán siendo útiles para la comunicación diaria. Ante este cambio, es recomendable anticiparse con copias de seguridad y la planificación de un posible reemplazo si es necesario, para no perder acceso a una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo.