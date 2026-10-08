Cómo usar WhatsApp para escanear documentos físicos rápidamente y convertirlos en archivos PDF desde el celular

WhatsApp tiene una función que permite escanear documentos directamente desde el celular y enviarlos como archivos PDF, sin necesidad de contar con una impresora o un escáner. La herramienta está integrada en la aplicación desde 2025 y, aunque se encuentra dentro de uno de los menús de la plataforma, puede utilizarse en pocos pasos.

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Esta opción resulta especialmente práctica cuando necesitás digitalizar y compartir rápidamente un documento por WhatsApp. Permite escanear comprobantes, facturas, contratos, planillas, recibos de pago y tareas escolares, entre otros archivos, directamente desde una conversación.

Cómo escanear un documento con WhatsApp

Para utilizar esta herramienta, hay que ingresar primero a una conversación de WhatsApp y seguir estos pasos:

Abrí una conversación en WhatsApp. Tocá el ícono del clip que aparece en la esquina inferior derecha. En el menú desplegable, seleccioná la opción “Documento”. Dentro del nuevo menú, elegí “Escanear documento”. La aplicación abrirá la cámara del teléfono para realizar el escaneo. La cámara puede detectar automáticamente el papel y tomar la captura. También existe la posibilidad de hacerlo de manera manual. Si el documento tiene varias páginas, podés escanearlas una por una. Todas quedarán guardadas dentro del mismo archivo. Una vez finalizado el escaneo, WhatsApp mostrará una vista previa del documento. Desde allí, es posible ajustar los bordes de la imagen y realizar las modificaciones necesarias. Finalmente, guardá el documento para convertirlo en un archivo PDF listo para enviar.

Para utilizar esta herramienta primero hay que ingresar a una conversación.

Una alternativa para digitalizar documentos sin escáner

La función puede ser útil en situaciones cotidianas en las que necesitás compartir un documento rápidamente y no tenés una computadora o un escáner a mano. Al realizar todo el proceso desde el teléfono, WhatsApp permite digitalizar varias páginas y reunirlas en un único PDF antes de enviarlo.

Además, la aplicación continúa incorporando herramientas relacionadas con la gestión de archivos. En julio de 2026, WhatsApp sumó la posibilidad de visualizar documentos PDF directamente desde WhatsApp Web y la versión para escritorio, junto con opciones básicas para realizar anotaciones y resaltar texto.