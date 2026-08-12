Trump firma memorándum para permitir uso de herramientas cibernéticas contra organizaciones transnacionales

Donald Trump firmó el miércoles un memorándum para dotar a las fuerzas del orden federales de la capacidad de utilizar herramientas cibernéticas contra las organizaciones criminales transnacionales que operan en jurisdicciones extranjeras para atacar a ciudadanos estadounidenses.
Trump firmó el memorándum de seguridad nacional en el que ordena "aprovechar la capacidad y la innovación del sector privado para ayudar a llevar a cabo estas operaciones cibernéticas bajo la dirección, el control y la autoridad del Gobierno", informó la Casa Blanca.
En una ficha informativa sobre el memorándum, la Casa Blanca citó los ataques de ransomware, los fraudes financieros y otros delitos perpetrados por organizaciones criminales organizadas con sede en el extranjero.
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El memorándum establece un marco que anima al sector privado a celebrar acuerdos con otras entidades privadas, así como con organismos federales, estatales o locales, para recabar información sobre las amenazas que plantean las organizaciones transnacionales y proponer operaciones cibernéticas destinadas a hacer frente a dichas amenazas, añadió la Casa Blanca.
Con información de Reuters