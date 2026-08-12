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Trump firma memorándum para permitir uso de herramientas cibernéticas contra organizaciones transnacionales

12 de agosto, 2026 | 19.20
Trump firma memorándum para permitir uso de herramientas cibernéticas contra organizaciones transnacionales

​Donald Trump firmó el miércoles un memorándum para ‌dotar a ‌las fuerzas del orden federales de la capacidad de utilizar herramientas cibernéticas contra las organizaciones criminales transnacionales que operan en jurisdicciones extranjeras ​para ⁠atacar a ciudadanos estadounidenses.

Trump ‌firmó el memorándum de ⁠seguridad nacional en ⁠el que ordena "aprovechar la capacidad y la innovación del sector ⁠privado para ayudar a ​llevar a cabo ‌estas operaciones cibernéticas ‌bajo la dirección, el ⁠control y la autoridad del Gobierno", informó la Casa Blanca.

En una ficha ​informativa ‌sobre el memorándum, la Casa Blanca citó los ataques de ransomware, los fraudes financieros y otros ⁠delitos perpetrados por organizaciones criminales organizadas con sede en el extranjero.

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El memorándum establece un marco que anima al sector privado a celebrar acuerdos ‌con otras entidades privadas, así como con organismos federales, estatales o locales, para recabar información sobre las amenazas que ‌plantean las organizaciones transnacionales y proponer operaciones cibernéticas destinadas a ‌hacer ⁠frente a dichas amenazas, añadió la Casa ​Blanca.

Con información de Reuters

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