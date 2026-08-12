Trump firma memorándum para permitir uso de herramientas cibernéticas contra organizaciones transnacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Red Rock Casino Resort Spa en Las Vegas.

​Donald Trump firmó el miércoles un memorándum para ‌dotar a ‌las fuerzas del orden federales de la capacidad de utilizar herramientas cibernéticas contra las organizaciones criminales transnacionales que operan en jurisdicciones extranjeras ​para ⁠atacar a ciudadanos estadounidenses.

Trump ‌firmó el memorándum de ⁠seguridad nacional en ⁠el que ordena "aprovechar la capacidad y la innovación del sector ⁠privado para ayudar a ​llevar a cabo ‌estas operaciones cibernéticas ‌bajo la dirección, el ⁠control y la autoridad del Gobierno", informó la Casa Blanca.

En una ficha ​informativa ‌sobre el memorándum, la Casa Blanca citó los ataques de ransomware, los fraudes financieros y otros ⁠delitos perpetrados por organizaciones criminales organizadas con sede en el extranjero.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El memorándum establece un marco que anima al sector privado a celebrar acuerdos ‌con otras entidades privadas, así como con organismos federales, estatales o locales, para recabar información sobre las amenazas que ‌plantean las organizaciones transnacionales y proponer operaciones cibernéticas destinadas a ‌hacer ⁠frente a dichas amenazas, añadió la Casa ​Blanca.

Con información de Reuters