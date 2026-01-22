Corea del Sur propone leyes para regular la IA, pero las "startup" muestran recelo

FOTO DE ARCHIVO: La ilustración muestra un mensaje que dice "inteligencia artificial AI", teclado y manos robóticas.

‍Corea del Sur introdujo el jueves lo que dice ser el primer conjunto completo de leyes del mundo que regula la inteligencia artificial, con ‍el objetivo de reforzar la confianza ⁠y la seguridad en el sector, pero las "startup" o empresas emergentes temen que su cumplimiento pueda frenarlas.

Seúl espera que la nueva Ley Básica de Inteligencia Artificial sitúe al país a la cabeza del sector. En Corea del Sur ha entrado en vigor antes que en Europa, donde la iniciativa comparable de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE se está aplicando por fases hasta 2027.

Sigue habiendo divisiones a nivel mundial sobre cómo regular la IA: EEUU está a favor de un enfoque más suave para evitar asfixiar ‌la innovación, mientras que China ha introducido algunas normas y ha ⁠propuesto crear un organismo para coordinar la regulación ⁠mundial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Una de las principales características de la ley es la exigencia de que las empresas garanticen la supervisión humana en la denominada IA de "alto impacto", que incluye campos como ‍la seguridad nuclear, la producción de agua potable, el transporte, la asistencia sanitaria y usos financieros como la evaluación crediticia y ⁠la selección de préstamos.

Otras normas estipulan que ‌las empresas deben avisar con antelación a los usuarios sobre los productos o servicios que utilizan IA de alto impacto o generativa, y proporcionar un etiquetado claro cuando los resultados generados por la IA sean difíciles de distinguir de la realidad.

El Ministerio de Ciencia y TIC ha declarado que el marco jurídico se ‌ha diseñado para ‌promover la adopción de la inteligencia artificial al tiempo que se sientan las bases de la seguridad y la confianza.

El proyecto de ley se elaboró tras amplias consultas y las empresas dispondrán de un periodo de gracia de al menos un año antes de que las autoridades ​empiecen a imponer multas administrativas por infracciones.

Las sanciones pueden ser cuantiosas. No etiquetar la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, podría suponer una multa de hasta 30 millones de wones (20.400 dólares).

El ministro de Ciencia, Bae Kyung-hoon, antiguo director de investigación en IA del gigante de la electrónica LG, dijo en una rueda de prensa que la ley proporcionará una "base institucional fundamental" para la ambición de Corea del Sur de convertirse en una de las ‍tres potencias mundiales en IA.

Pero Lim Jung-wook, codirector de la Startup Alliance de Corea del Sur, dijo que muchos fundadores se sentían frustrados por la falta de detalles clave.

"Hay cierto resentimiento: ¿por qué tenemos que ser los primeros en hacerlo?", dijo.

Jeong Joo-yeon, investigador principal del grupo, dijo que el lenguaje de la ley era tan vago que las ​empresas podrían optar por el enfoque más seguro para evitar el riesgo normativo.

El Ministerio ha declarado que tiene previsto crear una plataforma de orientación y un centro de apoyo específico ​para las empresas durante el periodo de gracia.

"Además, seguiremos revisando las medidas para minimizar la carga sobre la industria", dijo un portavoz, que añadió que ⁠las autoridades estaban estudiando la posibilidad de ampliar el período de gracia si las condiciones de la industria nacional y extranjera lo justificaban.

(1 dólar = 1.468,7500 wones)

Con información de Reuters