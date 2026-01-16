Spotify subió el precio en EEUU: ¿llegará el aumento a Argentina?

La plataforma de streaming de música Spotify volvió a ajustar sus precios en Estados Unidos, elevando las tarifas de sus planes Premium, Duo, Familiar y Estudiantes, en lo que marca la tercera subida desde 2023 en ese mercado.

La medida se implementará desde febrero de 2026 y amplía una tendencia global de revisiones de precio impulsadas por la inflación de servicios digitales y la necesidad de sostener inversiones en mejoras y contenido. En este escenario, usuarios y analistas se preguntan si un aumento similar llegará a Argentina y otros países de Latinoamérica, donde los precios ya habían sido revisados recientemente.

Qué cambió en Estados Unidos

Según la empresa, los precios en Estados Unidos subirán aproximadamente $1 en el plan Individual, de $11.99 a $12.99 USD al mes, y también habrá aumentos en las demás modalidades:

Estudiantes: de $5.99 USD a $6.99 USD .

Dúo: de $16.99 USD a $18.99 USD .

Familiar: de $19.99 USD a $21.99 USD.

Spotify justificó el alza como parte de una estrategia para “seguir ofreciendo la mejor experiencia posible” y sostener mejoras, incluida la expansión de funciones de descubrimiento y apoyo a artistas y creadores.

Este cambio se suma a ajustes anteriores en otros mercados como Europa, Latinoamérica y Asia-Pacífico, donde la empresa ya elevó precios en 2025 tras años de estabilidad relativa.

¿Y en Argentina?

Hoy por hoy, no hay confirmación oficial de que Spotify vaya a subir nuevamente los precios en Argentina por el anuncio en los Estados Unidos. Sin embargo, en septiembre de 2025 la plataforma ya ajustó sus tarifas en nuestra región, dejando los valores base aproximadamente así:

Premium Individual: $3.299 .

Estudiantes: $1.799 .

Dúo: $4.399 .

Familiar: $5.499.

En términos de precio final con impuestos y percepciones actuales, estas suscripciones pueden costar más, como reflejan calculadoras de suscripciones digitales.

Expertos del sector señalan que no es descartable un nuevo ajuste en Argentina o en otros países de Latinoamérica, dependiendo de la evolución de costos operativos, tipo de cambio, inflación y estrategias comerciales de Spotify, que viene ajustando precios de forma escalonada en todo el mundo desde 2023.

Qué debería tener en cuenta el usuario local

Hasta que haya un anuncio oficial de incremento de tarifas en Argentina, los suscriptores seguirán con las condiciones actuales. Spotify suele notificar por correo electrónico cualquier cambio de precio con anticipación antes de aplicarlo a las cuentas activas.

Mientras tanto, quienes evalúan ahorrar en la suscripción pueden:

Considerar planes Familia o Dúo para reducir el costo por persona.

Revisar ofertas promocionales.

Incluso comparar alternativas de servicios de streaming que compiten por precio y funciones.

En definitiva, la subida en Estados Unidos reafirma una tendencia global de ajustes, pero en Argentina todavía falta confirmación de cambios similares en las tarifas locales.