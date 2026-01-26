Asamblea Nacional francesa aprueba prohibir a menores de 15 años el acceso a las redes sociales

La Asamblea Nacional francesa respaldó el lunes una ley para prohibir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, en medio de la creciente preocupación por el acoso en línea y los riesgos para la salud mental.
El proyecto de ley propone prohibir a los menores de 15 años el acceso a las redes sociales y a las "funcionalidades de redes sociales" integradas en plataformas más amplias.
Los legisladores votaron 116 contra 23 a favor del proyecto. Ahora pasa al Senado antes de una votación final en la Cámara Baja.
El presidente Emmanuel Macron ha señalado a las redes sociales como uno de los factores responsables de la violencia entre los jóvenes. Ha instado a Francia a seguir los pasos de Australia, que en diciembre prohibió por primera vez en el mundo el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, como Facebook , Snapchat , TikTok y YouTube .
Macron quiere que la prohibición esté en vigor a tiempo para el inicio del próximo curso académico en septiembre.
"Con esta ley, establecemos un límite claro en la sociedad y decimos que las redes sociales no son inofensivas", dijo a la cámara la diputada centrista Laure Miller al presentar el proyecto de ley. "Nuestros hijos leen menos, duermen menos y se comparan más entre ellos".
El Parlamento Europeo ha pedido que la Unión Europea establezca edades mínimas para que los niños accedan a las redes sociales, aunque corresponde a los Estados miembros imponer límites de edad.
En Francia existe un amplio apoyo político y público a la restricción del acceso de los menores a las redes sociales.
El legislador de extrema derecha Thierry Perez dijo que el proyecto de ley respondía a una "emergencia sanitaria".
"Las redes sociales han permitido a todo el mundo expresarse, pero ¿a qué precio para nuestros hijos?", señaló.
La prohibición francesa obligaría a las plataformas a bloquear el acceso a los jóvenes mediante mecanismos de verificación de la edad que cumplan la legislación de la Unión Europea.
La legislación también amplía a los institutos la prohibición de los teléfonos inteligentes en los colegios.
Con información de Reuters