Meta, TikTok y YouTube irán a juicio en EEUU por acusaciones de adicción juvenil

Meta Platforms, TikTok y YouTube se enfrentarán esta semana al escrutinio de los tribunales en Estados Unidos por las acusaciones de ‍que sus plataformas están alimentando ⁠una crisis de salud mental juvenil, mientras el debate nacional sobre el tiempo que los niños pasan frente a una pantalla entra en una nueva fase.

El juicio en el Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, involucra a una mujer de 19 años de California, identificada como K.G.M., que dice que se convirtió en adicta a las redes sociales de las empresas a una edad temprana debido a su diseño llamativo, según los ‌documentos judiciales. Alega que las aplicaciones alimentaron su depresión ⁠y sus pensamientos suicidas, y pretende responsabilizar ⁠a las empresas.

Su demanda es la primera de varios casos que se espera que lleguen a juicio este año y que se centran en lo ‍que los demandantes denominan "adicción a las redes sociales" entre los niños. Será la primera vez que los gigantes tecnológicos ⁠deban defenderse en un juicio por los ‌supuestos daños causados por sus productos, según el abogado de la demandante, Matthew Bergman. "Estarán bajo un nivel de escrutinio que no existe cuando se testifica ante el Congreso", dijo a Reuters.

El jurado decidirá si las empresas fueron negligentes al proporcionar productos que dañaron la salud mental de ‌K.G.M., y ‌si el uso de las aplicaciones fue un factor sustancial en su depresión, en comparación con otras causas como el contenido de terceros que vio en las aplicaciones o aspectos de su vida fuera de línea.

"Este es realmente un caso de prueba", ​dijo Clay Calvert, abogado especializado en medios de comunicación del American Enterprise Institute, un grupo de reflexión proempresarial. "Vamos a ver qué ocurre con estas teorías" de que las plataformas de redes sociales causaron daños a la demandante.

Se espera que Mark Zuckerberg, CEO de Meta , suba al estrado de los testigos. La compañía argumentará ante el tribunal que sus productos no condujeron a los problemas de ‍salud mental de K.G.M., dijeron los abogados de Meta a Reuters antes del juicio.

También se espera que el consejero delegado de Snap, Evan Spiegel, testifique, ya que su empresa fue nombrada demandada en el juicio. Snap llegó a un acuerdo el 20 de enero para resolver la demanda de K.G.M.. Un portavoz ​de la empresa no quiso hacer comentarios sobre los detalles del acuerdo.

YouTube argumentará que las plataformas de la compañía son fundamentalmente diferentes de las plataformas de ​redes sociales como Instagram y TikTok, y no deben ser agrupadas en los tribunales, dijo un ejecutivo de YouTube antes del juicio.

TikTok no ⁠quiso hacer comentarios sobre los argumentos que la empresa tiene previsto esgrimir ante el tribunal.

Con información de Reuters