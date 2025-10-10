Reino Unido activa nuevas competencias para regular las búsquedas en Google

Imagen de archivo del logo de Google al exterior de las oficinas de la compañía en Londres, Reino Unido.

El Reino Unido dijo el viernes que Google posee un estatus de mercado estratégico en el sector de las búsquedas en línea, allanando el camino para intervenciones "proporcionadas y selectivas" para hacer frente al dominio de las grandes tecnológicas.

La Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA, por sus siglas en inglés), que puede obligar a la empresa estadounidense a cambiar su forma de operar, no constituye una constatación de irregularidades y no impone requisitos inmediatos, según declaró el regulador.

"Hemos constatado que Google mantiene una posición estratégica en el sector de las búsquedas y la publicidad de búsquedas -con más del 90% de las búsquedas en el Reino Unido que tienen lugar en su plataforma-", dijo el director ejecutivo de mercados digitales de la CMA, Will Hayter.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los reguladores de la competencia llevan tiempo teniendo en el punto de mira a Google, propiedad de Alphabet.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos inició el mes pasado una investigación sobre la publicidad en las búsquedas de Google y Amazon, mientras que el Departamento de Justicia estadounidense quiere obligar a Google a vender algunas de sus herramientas tecnológicas publicitarias.

En respuesta a la acción británica, el director senior de Competencia de Google, Oliver Bethell, dijo que "muchas de las ideas de intervención que se han planteado en este proceso inhibirían la innovación y el crecimiento del Reino Unido, frenando potencialmente el lanzamiento de productos en un momento de profunda innovación basada en la IA".

Google, que dijo el mes pasado que invertirá 5.000 millones de libras esterlinas (6.650 millones de dólares) en Reino Unido, esperaba que cualquier resultado reflejara el objetivo de la CMA de "garantizar que el marco de competencia de Reino Unido refleje los mejores intereses de los consumidores y las empresas británicas", añadió.

La CMA, que puede imponer multas en caso de incumplimiento y tiene poderes de ejecución directa, dijo que la designación le permite considerar intervenciones proporcionadas y específicas para garantizar que los servicios de búsqueda general estén "abiertos a una competencia efectiva".

(1 dólar = 0,7523 libras)

(Editado en español por Carlos Serrano)