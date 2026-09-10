Quién es la pareja de Sam Altman, creador de ChatGPT y director de OpenAI

Sam Altman se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la revolución de la inteligencia artificial a partir del crecimiento de OpenAI y ChatGPT. Pero mientras su figura pasó a ocupar un lugar central en el debate tecnológico mundial, el empresario mantuvo buena parte de su vida privada alejada de los focos.

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Altman está casado con Oliver Mulherin, un ingeniero de software nacido en Australia. La pareja formalizó su relación en enero de 2024, durante una ceremonia privada en Hawái, rodeada de familiares y amigos cercanos. La boda se conoció públicamente después de que ambos compartieran imágenes del momento en redes sociales.

Sam Altman y su esposo.

Quién es Oliver Mulherin, el esposo de Sam Altman

Es un ingeniero de software australiano, graduado de la Universidad de Melbourne. Durante su formación trabajó en distintos proyectos vinculados con tecnología e inteligencia artificial y luego desarrolló su carrera profesional en el sector tecnológico.

Una de las experiencias que destaca en su recorrido fue su trabajo relacionado con la Internet de las Cosas (IoT). Mulherin se incorporó en 2018 a la Fundación IOTA, una organización vinculada al desarrollo de código abierto. También trabajó como ingeniero de software en Meta entre 2020 y 2022, según información de su perfil profesional.

Su perfil tiene un punto de contacto evidente con el universo profesional de Altman: ambos desarrollaron sus carreras alrededor de la tecnología y, en particular, de los avances que están transformando la relación entre las personas y los sistemas informáticos.

La historia de amor y la boda secreta en Hawái

Si bien Altman y Mulherin mantuvieron durante años una relación alejada de la exposición mediática, comenzaron a aparecer juntos antes de su casamiento. Una de sus primeras apariciones destacadas fue en junio de 2023, cuando Altman llevó a Mulherin como acompañante a una cena en la Casa Blanca organizada en honor al entonces primer ministro de India, Narendra Modi.

Meses después llegó la boda. En enero de 2024, la pareja se casó en una ceremonia íntima en Hawái. Las imágenes mostraron a ambos con un estilo informal: camisas blancas, pantalones beige y zapatillas, en una celebración junto al mar con un grupo reducido de invitados. La ceremonia fue oficiada por Jack Altman, hermano de Sam.

Sam Altman y su esposo.

El propio Mulherin hizo pública la noticia con un mensaje en Instagram en el que definió a Altman como su mejor amigo y el amor de su vida. La elección de una celebración privada contrastó con la enorme exposición pública que atravesaba en ese momento el CEO de OpenAI, una empresa estaba en el centro de la explosión mundial de la inteligencia artificial generativa.

De la vida privada al nacimiento de su primer hijo

La relación entre Altman y Mulherin también estuvo marcada por sus planes de formar una familia. En una entrevista publicada por New York Magazine en 2023, Altman había contado que ambos compartían una vivienda en San Francisco y que durante los fines de semana solían trasladarse a un rancho en Napa, California. También había hablado de su deseo de tener hijos.

Ese proyecto se concretó luego. Altman y Mulherin fueron padres de un hijo en febrero de 2025. El propio Altman contó públicamente que la llegada de su hijo modificó profundamente sus prioridades y su perspectiva personal.

Así, mientras Sam Altman quedó asociado mundialmente con ChatGPT y con una de las mayores transformaciones tecnológicas de las últimas décadas, Mulherin eligió mantener un perfil mucho más reservado. Su trayectoria, sin embargo, tiene un denominador común con la de su esposo: una carrera construida alrededor de la tecnología, la programación y la innovación.