Qué se puede hacer gratis en ChatGPT y Claude sin ingresar la tarjeta de crédito: la lista de funciones clave

ChatGPT y Claude tienen versiones gratuitas que permiten usar herramientas de inteligencia artificial sin pagar una suscripción ni asociar una tarjeta bancaria. En ambos casos, los usuarios pueden redactar textos, analizar documentos, buscar información y trabajar con archivos, aunque existen límites de uso y algunas funciones quedan reservadas para los planes pagos.

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La diferencia principal está en las herramientas disponibles. ChatGPT ofrece acceso gratuito a búsqueda web, análisis de datos, generación de imágenes, determinadas funciones de voz y uso de GPTs creados por otros usuarios. Claude, por su parte, se destaca por el trabajo con documentos, instrucciones complejas, ejecución de código y creación de archivos.

Qué se puede hacer gratis con ChatGPT

La versión gratuita de ChatGPT permite mantener conversaciones de texto y utilizar la búsqueda en internet para consultar información actualizada. También es posible subir archivos e imágenes para analizarlos dentro de una conversación y utilizar herramientas de análisis de datos.

Entre sus opciones también aparecen la generación de imágenes, determinadas funciones de voz y el acceso a GPTs creados por otros usuarios. La cuenta dispone, además, de una biblioteca con 500 MB de almacenamiento para guardar archivos y contenidos asociados.

Con estas herramientas, ChatGPT puede servir para redactar y corregir textos, resumir documentos, estudiar, resolver dudas, organizar ideas, analizar información y crear imágenes.

No se puede crear y publicar nuevos GPTs personalizados desde una cuenta personal gratuita.

Sin embargo, el acceso gratuito tiene restricciones. El uso de determinados modelos, las imágenes, las cargas de archivos y el análisis de datos pueden alcanzar límites temporales. Además, no es posible crear y publicar nuevos GPTs personalizados desde una cuenta personal gratuita.

Claude también tiene una versión gratuita

Claude también ofrece un plan sin costo orientado principalmente a usuarios ocasionales. Permite trabajar con documentos y otros archivos, algo útil para resumir textos extensos, analizar información y seguir instrucciones complejas.

Una de sus características destacadas es que la ejecución de código y la creación de archivos están disponibles gratuitamente. Esto permite generar o modificar documentos como hojas de cálculo de Excel, presentaciones de PowerPoint, documentos de Word y archivos PDF desde una conversación.

Claude también tiene límites. Estos pueden variar según factores como la extensión y complejidad de una conversación, el modelo utilizado y las herramientas empleadas. Además, Claude Code no está incluido en el plan gratuito y su acceso para consumidores forma parte de los planes Pro y Max.

Para un uso ocasional, ambas alternativas pueden ser suficientes. La conveniencia de pagar una suscripción aparece cuando los límites comienzan a afectar el trabajo diario o cuando se necesita utilizar inteligencia artificial de manera intensiva.